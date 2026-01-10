Μία ακατάλληλη εικόνα ήταν το πρώτο μήνυμα που έλαβε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος μετά τη νίκη του στο The Voice, γεγονός που τον σόκαρε.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ήρθε κι έδεσε» την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και μίλησε για τον διαγωνισμό και όσα έζησε μέχρι τον τελικό όπου αναδείχθηκε νικητής.

Για το μήνυμα που έλαβε όταν ολοκληρώθηκε το μουσικό σόου, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος είπε: «Το πρώτο μήνυμα που έλαβα μετά το The Voice δεν θέλετε να το ξέρετε, γιατί ήταν από έναν άγνωστο και ήταν εικόνα, δεν ήταν μήνυμα, που με σόκαρε».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στάδια που πέρασε κατά τη διάρκεια του The Voice αλλά και στον λόγο που «πάγωσε» ακούγοντας πως νίκησε: «Έβλεπα διαφορετικά κάθε φάση του παιχνιδιού. Στον ημιτελικό κατάλαβα ότι… μπορούμε. Και πήγα με ένα τραγούδι που ήταν ρίσκο. Όταν έφτασα στον τελικό, θεωρώ ότι δεν υπήρχε καθόλου άγχος την ώρα που τραγουδούσα. Όταν κέρδισα και άκουσα το όνομα μου, πίστεψέ με θα ήταν χειρότερο αν με βλέπατε να κλαίω. Προτίμησα να παγώσω και να μην πω αυτά που ήθελα να πω, γιατί δεν είχα ετοιμάσει τίποτα», ανέφερε.

