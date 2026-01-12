Με μία ερμηνεία που ξεχωρίζει για την ένταση και την αλήθεια της, η Φωτεινή Πελούζο έχει κερδίσει την προσοχή των τηλεθεατών μέσα από τη σειρά «Μεγάλη Χίμαιρα». Η ηθοποιός έχει ήδη χαράξει μια λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής.

Η 27χρονη ηθοποιός ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που δεν διστάζουν να αναμετρηθούν με σύνθετους χαρακτήρες και υψηλές απαιτήσεις.

Η Φωτεινή Πελούζο γεννήθηκε στη Ρώμη το 1999, από Ελληνίδα μητέρα και Ιταλό πατέρα. Παρόλο που ζούσε μόνιμα στην Ιταλία, τα καλοκαίρια συνήθως τα περνούσε στην Ελλάδα.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Στούντιο 4 τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πει: «Τα παιδικά μου χρόνια δεν μπορώ να τα… κάπως το μυαλό μου είναι πολύ δεμένα με την Ελλάδα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, θυμάμαι τα καλοκαίρια στη Χίο και στη Σκύρο. Δεν έχουμε σχέση με τα συγκεκριμένα νησιά, απλά οι γονείς μου είχαν πάθει κόλλημα. Η Σκύρος ήτανε ακόμα ερημιά τότε. Δεν είχε φώτα, δεν είχε ζεστό νερό, δεν είχε άσφαλτο, δεν είχε τίποτα. Άκουγα μουσική από Μπέλλου, Τσιτσάνη, Μπιθικώτση. Μιλάμε πολύ ελληνικά στο σπίτι. Δηλαδή με τη μάνα μου μιλάω πάρα πολύ ελληνικά. Και ο μπαμπάς μου ξέρει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάει λιγότερο γιατί ντρέπεται, αλλά μόνο και μόνο γιατί ντρέπεται».

Η υποκριτική ήταν πάντα ένα μεγάλο πάθος της, το οποίο είχε αντιληφθεί από νωρίς, γι’ αυτό και στα 17 της χρόνια, μετά από κάποιες αποτυχημένες ακροάσεις, έγινε δεκτή στη σειρά στη σειρά «Romanzo Famigliare» και πήρε άδεια από το σχολείο της για να παίξει στη σειρά του κρατικού καναλιού της Ιταλίας.

Η Φωτεινή Πελούζο όταν αποφοίτησε, ωστόσο, από το σχολείο, μπήκε στο Πανεπιστήμιο Roma Tre όπου πήρε πτυχίο στα οικονομικά και αποφάσισε να σπουδάζει υποκριτική στη συνέχεια με τον Μάριο Γκρόσι. Έκτοτε ακολούθησε μία επιτυχημένη πορεία με πολλές συνεργασίες στον χώρο του κινηματογράφου, με μία από αυτές να είναι η ταινία «Το Βασίλειο» το 2020, αλλά και στο θέατρο, με έναν από τους πιο σημαντικούς της ρόλους να είναι στην παράσταση «Οιδίπους επί Κολωνώ» στο αρχαίο θέατρο των Συρακουσών.

Ο ρόλος της στη Μεγάλη Χίμαιρα

Σήμερα, η Φωτεινή Πελούζο πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο μεγάλες παραγωγές της ΕΡΤ, τη «Μεγάλη Χίμαιρα» όπου υποδύεται τη Μαρίνα.

Το μελόδραμα εκτυλίσσεται τη δεκαετία του ’30 και η πρωταγωνίστρια που είναι η Ιταλίδα Μαρίνα, είναι μια νεαρή γυναίκα που κυνηγά με πάθος την ευτυχία της, αλλά η πορεία της οδηγεί σε καταστροφή, παρασύροντας μαζί και όσους βρίσκονται γύρω της.

Μετά τον θάνατο της ιερόδουλης μητέρας της, η Μαρίνα ερωτεύεται τον Έλληνα καπετάνιο Γιάννη και ταξιδεύουν μαζί με το πλοίο του, τη «Χίμαιρα». Η γυναίκα μαγεύεται από το τοπίο και τα μνημεία της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, άγνωστη πραγματικότητα, αλλά και με τις πιο μύχιες επιθυμίες και τους φόβους του εαυτού της.

protothema.gr