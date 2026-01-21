Ο Brooklyn Beckham, στις διαδικτυακές δηλώσεις που έκανε στο Instagram θέλοντας να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων μετά την αποξένωση από τους γονείς του, David και Victoria Beckham, ισχυρίστηκε ότι πριν από τον γάμο του με τη Nicola Peltz Beckham εκείνοι προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν να «αποποιηθεί των δικαιωμάτων» του ονόματός του.

Ο 26χρονος πρωτότοκος γιος τους ισχυρίστηκε ότι «εβδομάδες πριν από τη μεγάλη μέρα μας [του γάμου] οι γονείς μου με πίεσαν επανειλημμένα και αποπειράθηκαν να με δωροδοκήσουν για να αποποιηθώ των δικαιωμάτων του επωνύμου μου, πράγμα που θα επηρέαζε εμένα, τη γυναίκα μου και τα μελλοντικά παιδιά μας».

«Επέμεναν να υπογράψω, πριν από την ημέρα του γάμου μου, γιατί έκτοτε θα θέτονταν σε εφαρμογή οι όροι της συμφωνίας». Η άρνησή του να το κάνει είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα πάντα με τους δικούς του ισχυρισμούς, «να μη με αντιμετωπίσουν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο».

Δεν διευκρινίζει στους όρους ποιας συμφωνίας αναφέρεται, φαίνεται όμως να έχει να κάνει με εμπορικά συμφέροντα που συνδέονται με το επικερδές «brand Beckham» όπως το αποκαλεί σε ένα άλλο σημείο των αναρτήσεών του, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Φυσικά, δεν είναι ο μοναδικός σκανδαλώδης ισχυρισμός που κάνει στη νέα σειρά δηλώσεών του, όπου επίσης υποστηρίζει ότι η σύζυγός του, Αμερικανίδα ηθοποιός και κόρη του δισεκατομμυριούχου Nelson Peltz, έχει αντιμετωπιστεί συστηματικά «χωρίς σεβασμό από την οικογένειά μου, όσο σκληρά κι αν έχουμε προσπαθήσει να είμαστε ενωμένοι».

Για τον γάμο του, γράφει ότι οι γονείς του προσπάθησαν να τον καταστρέψουν, με τη μητέρα του να «ακυρώνει το φόρεμα της Nicola που σχεδίαζε, την τελευταία στιγμή, παρόλο που εκείνη ήταν ενθουσιασμένη που θα φορούσε ένα δικό της σχέδιο, αναγκάζοντάς τη να βρει επειγόντως νέο νυφικό».

Αναφέρεται επίσης στο περίφημο περιστατικό με τον πρώτο χορό του ζευγαριού, όπου είχε προσκληθεί στην πίστα η μητέρα του Brooklyn, αντί για τη νέα σύζυγό του, κατηγορώντας τη Victoria ότι τους τον «κατέστρεψε»: «Η μαμά μου περίμενε να χορέψει εκείνη μαζί μου» αντί για τη σύζυγό του και «χόρεψε ανάρμοστα μαζί μου, μπροστά σε όλους».

