Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν φουντώσει για τα καλά στις ΗΠΑ, λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για ανταλλαγές στο ΝΒΑ (5 Φεβρουαρίου).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περνάει σίγουρα τις καλύτερες μέρες του στους Μπακς και σκέφτεται περισσότερο από ποτέ την αποχώρησή του από την ομάδα του Μιλγουόκι.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ δεν σταματούν να βγάζουν σενάρια για το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην έξοδο από τους Μπακς.

Ο Μαρκ Σπίαρς ανέφερε στο ESPN πως «… πιστεύω πως ο Γιάννης έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μπακς» εκτιμώντας πως θα αποχωρήσει από το Μιλγουόκι προτού επιστρέψει στη δράση από τον τελευταίο τραυματισμό του.

Την ίδια ώρα, ο Χένρι Άμποτ, του TrueHoops, ανέφερε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο 31χρονος σούπερ σταρ λίγο έλειψε να απολύσει τον ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, επειδή δεν του έχει βρει ακόμη τρόπο να φύγει από τους Μπακς.

«Ο Γιάννης ήταν κοντά στο να απολύσει τον μακροπρόθεσμο ατζέντη του, Άλεξ Σαράτση, λόγω της αποτυχίας του να τον κάνει trade από τους Μπακς. Η αποχώρηση από το Μιλγουόκι είναι σίγουρη και σε αυτό συμφωνούν όλοι όσοι μίλησα. Είτε τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είτε το καλοκαίρι, οι Μπακς και ο σταρ τους ξέρουν ότι θα τελειώσει σύντομα. Καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να φανεί κακή στα μάτια του κοινού. Και έτσι όλοι προσποιούνται ότι ο γάμος είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα το διαζύγιο είναι σίγουρο», αναφέρει.

