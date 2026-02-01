Από τις πασαρέλες του Παρισιού στις αρένες του Saint-Tropez, η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση, Αθηνά Ωνάση, χτίζει εδώ και χρόνια μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην αίθουσα του Cirque d’Hiver στο Παρίσι, το απόγευμα της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου 2026, οι καλεσμένοι της Haute Couture περίμεναν να εμφανιστεί το πρώτο μοντέλο του Stéphane Rolland. Σχεδόν αθέατη, μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα καθόταν σε μία από τις πίσω σειρές. Δεν χαιρετούσε ούτε κοίταζε τους φωτογράφους. Ήταν η Αθηνά Ωνάση.

Η παρουσία της αρκεί για να επαναφέρει το ενδιαφέρον γύρω από τη γυναίκα που φέρει ένα από τα πιο βαριά επώνυμα του 20ού αιώνα και έχει επιλέξει να το διαχειρίζεται με απόσταση, σιωπή και αυτοέλεγχο.

Η εμφάνιση αυτή δεν ήταν τυχαία. Το show του Rolland είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη Fondationdes Hôpitaux, και εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη ακολουθία δημόσιων εμφανίσεων της Αθηνάς Ωνάση τα τελευταία χρόνια, όλες επιλεγμένες, όλες χαμηλών τόνων, όλες σε χώρους όπου συναντώνται τέχνη, επιρροή και χρήμα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025, είχε βρεθεί στο Le Bal d’Été στο Musée des Arts Décoratifs, ένα από τα πιο κλειστά events της παρισινής Couture Week, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της Sofia Coppola.

Και ακόμη πιο πριν, τον Μάρτιο του 2025, είχε καταγραφεί στο δείπνο των Friends of the Centre Pompidou, σε μια βραδιά που συνδέει ευθέως την υψηλή κοινωνία με τη θεσμική στήριξη της σύγχρονης τέχνης.

Στα 40 της χρόνια σήμερα η Αθηνά, δεν είναι η κληρονόμος που πολλοί πίστευαν πως θα γινόταν. Δεν διεκδικεί τον μύθο ούτε τον αρνείται, τον έχει θέσει σε απόσταση ελέγχου. Το ταξίδι της προς αυτή τη θέση ξεκίνησε πολύ πριν από τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Όταν η μητέρα της, Χριστίνα Ωνάση, έγραφε τη διαθήκη της, τέσσερις εβδομάδες πριν από το θάνατό της τον Οκτώβριο του 1988 στην Αργεντινή, άφηνε στην κόρη της ένα μνημειώδες κληροδότημα. Την ακίνητη περιουσία αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, καταθέσεις 40 εκατομμυρίων στις ΗΠΑ και 90 εκατομμυρίων στη Λατινική Αμερική, επενδύσεις 200 εκατομμυρίων σε ναυτιλιακές, τουριστικές, αεροπορικές, κατασκευαστικές και μεταλλουργικές εταιρείες, καθώς και άγνωστα ποσά σε ελβετικές τράπεζες. Τη διαχείριση ανέλαβαν τέσσερις παλιοί συνεργάτες του Αριστοτέλη Ωνάση, μέχρι η Αθηνά να φτάσει στην ηλικία των 18 ετών, όταν και η περιουσία θα της μεταβιβαζόταν πλήρως.

Η ζωή της Αθηνάς από τα πρώτα της χρόνια σημαδεύτηκε από αυτόν τον έλεγχο, αλλά και από την προστασία του πατέρα της, Τιερί Ρουσέλ, ο οποίος δεν ήθελε να την εκθέσει στα media. Η αίσθηση ασφάλειας και η κατανόηση της σημασίας των επιλογών φαίνεται να διαμόρφωσαν το στιλ ζωής που ακολουθεί ακόμη και σήμερα. Η ίδια η Αθηνά έχει αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας της από το 2015 και, σε συνεργασία με οικονομικούς συμβούλους και δικηγόρους, έχει προσαρμόσει τα κεφάλαια σε δραστηριότητες που αγαπά και κυρίως στην ιππασία.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η Αθηνά ξεκίνησε να ξεσκαρτάρει την οικογενειακή περιουσία με προσοχή και στρατηγική. Πωλήθηκαν πολυτελή διαμερίσματα στο Παρίσι και στο Σάο Πάολο, η ονειρική Villa Crystal στο Σεν Μόριτς, το Mayfair Residence στη Grosvenor Square, ακόμα και ο μυθικός Σκορπιός, που πέρασε στον Ρώσο επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ έναντι 117 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πώληση της έπαυλης Villa Vari και κοσμημάτων της μητέρας της μέσω του Christie’s στο Λονδίνο ολοκλήρωσαν την εκκαθάριση της κληρονομιάς με τρόπο που συνδύαζε σεβασμό, διαχείριση και στρατηγική για το μέλλον.

Όπως αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές, η περιουσία της σήμερα υπολογίζεται στα περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια, με ακίνητα αξίας 300 εκατομμυρίων, καταθέσεις 200 εκατομμυρίων, μετοχές και ομόλογα 200 εκατομμυρίων και περιουσιακά στοιχεία στον χώρο της ιππασίας αξίας 100 εκατομμυρίων.

Κι αν η οικονομική κατάσταση της Αθηνάς Ωνάση πλέον κινείται μακριά από την υπερβολή και τα φώτα της δημοσιότητας, η αφοσίωσή της στον κόσμο της ιππασίας παραμένει αδιαμφισβήτητη. Η υπερπήδηση εμποδίων δεν είναι χόμπι, αλλά τρόπος ζωής. Οι μετακινήσεις, η προπόνηση, οι αγώνες και τα άλογα υψηλής αξίας απαιτούν πειθαρχία, υπομονή και στρατηγική. Το Longines Athina Onassis Horse Show στο Saint-Tropez αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εδώ και χρόνια το event παραμένει σταθερά στο καλεντάρι του Longines Global Champions Tour, με διεθνείς συμμετοχές, υψηλό επίπεδο και την Αθηνά ως κεντρικό πρόσωπο, όχι απλώς στις κερκίδες, αλλά στον πυρήνα της διοργάνωσης, μέσω του ρόλου της ως team owner στους St Tropez Pirates του Global Champions League.

Η Αθηνά Ωνάση, στην ουσία, έμαθε να διαχειρίζεται την κληρονομιά της με στρατηγική μακριά από τον θόρυβο. Από τη διαθήκη της μητέρας της μέχρι την επιχειρηματική της εμπλοκή στον γαλλικό όμιλο σούπερ μάρκετ Casino το 2025, κάθε βήμα συνδέεται με γνώση, έλεγχο και όραμα.

Η προσωπική της ζωή, οι αγορές ακινήτων, η διαχείριση των αλόγων και η συμμετοχή της σε διεθνείς ιππικούς θεσμούς δείχνουν ότι η πραγματική της δύναμη δεν βρίσκεται στην προβολή, αλλά στη σταθερότητα και τον προγραμματισμό.

iefimerida.gr