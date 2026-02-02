Εκνευρισμένος με τον δημιουργό της «Οδύσσειας» εμφανίζεται ο Έλον Μασκ, από τη φημολογούμενη απόφαση του Κρίστοφερ Νόλαν να δώσει τον ρόλο της «ωραίας Ελένης» στη μαύρη ηθοποιό Λουπίτα Νιόνγκο.

Το πρωί της Κυριακής, ένας χρήστης του “X” ισχυρίστηκε ότι αν η Νιόνγκο υποδυθεί την Ελένη της Τροίας, αυτό αποτελεί «προσβολή» για τον ποιητή Όμηρο, ο οποίος έγραψε την «Οδύσσεια» γύρω στο 700 π.Χ., επειδή αρχικά περιέγραψε τον φανταστικό χαρακτήρα ως «ανοιχτόχρωμη, ξανθιά και “το πρόσωπο που καθέλκυσε χίλια πλοία” επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν πόλεμο γι’ αυτήν». Ο Μασκ αργότερα σχολίασε την ανάρτηση αυτή γράφοντας: «Ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

helen of troy was fair skinned, blonde, and "the face that launched a thousand ships" because she was so beautiful that men started a war over her



casting choices that make the premise incoherent are admissions that the story was never the point and an insult to the author https://t.co/6Nmnur96ID January 31, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πληροφόρηση για το ποιος θα είναι ο ρόλος της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια». Μάλιστα στη δημοφιλή πλατφόρμα imdb (που συγκεντρώνει πληροφορίες για ταινίες και σειρές), είναι η μόνη, υψηλού προφίλ ηθοποιός, το όνομα της οποίας δεν συνοδεύεται από τον ρόλο που υποδύεται.

