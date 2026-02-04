

Στην Κρήτη θα πραγματοποιηθεί ο γάμος της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η Ελληνίδα τενίστρια.

«Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα για την ημερομηνία γάμου. Είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμά μου η αλήθεια είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Πρέπει να βάλουμε κάτω το calendar και να δούμε ποια εβδομάδα δεν έχω τουρνουά. Σίγουρα θα γίνει προς το καλοκαίρι ή προς το φθινόπωρο και σίγουρα στην Κρήτη», πρόσθεσε η αθλήτρια.

Υπενθυμίζεται πως η είδηση γάμου του ζευγαριού αποκαλύφθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώτο πολιτικό καφέ της χρονιάς.

cnn.gr