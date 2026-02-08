Ο αστέρας των Χιούστον Ρόκετς Αλπερέν Σενγκούν, υπέπεσε σε νέο ολίσθημα, αυτή τη φορά με μια σεξιστική παρατήρηση που έκανε σε γυναίκα διαιτητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ο 23χρονος Τούρκος έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο για κακή συμπεριφορά, όταν στην αναμέτρηση του αγώνα Ελλάδας – Τουρκίας στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, είχε προσβάλει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας πως «δεν είναι και τόσο καλός πασέρ».

Αυτή τη φορά αποκάλεσε την διαιτητή Τζένα Ρενέ «σκύλα» πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ήττας των Ρόκετς με 114-93 από τους Σέλτικς την περασμένη Τετάρτη, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα.

Ωστόσο, απολογήθηκε μετά τη νίκη του Χιούστον με 112-106 επί των Θάντερ το Σάββατο. «Ήταν ανώριμο εκ μέρους μου», δήλωσε ο Σενγκιούν στους δημοσιογράφους το Σάββατο, σύμφωνα με το ESPN. «Ήταν μια στιγμή και είπα κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να πω, αλλά ένιωσα άσχημα γι’ αυτό».

Alperen Sengun calls NBA referee Jenna Reneau a "f*cking b*tch" and gets ejected.



The broadcast was celebrating National Girls & Women in Sports Day. pic.twitter.com/ClwhKPhxWI February 5, 2026

Η έκρηξη του Τούρκου άσου ήρθε καθώς διαμαρτυρόταν για μια παράβαση που δεν σφυρίχτηκε, με τα σχόλιά του να γίνονται viral στα κοινωνικά μέσα με ενισχυμένο ήχο που έκανε σαφές αυτό που είπε στη Ρενέ. Ο Τούρκος σέντερ είπε επίσης ότι πήγε στα αποδυτήρια των διαιτητών και ζήτησε συγγνώμη από την διαιτητή αμέσως μετά τον αγώνα.

«Μερικές φορές δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, αλλά θα έπρεπε να το ξέρω καλύτερα», είπε ο Σενγκιούν και πρόσθεσε: «το διόρθωσα και μετά πήγα στα αποδυτήρια και ζήτησα συγγνώμη. Της έσφιξα το χέρι και της είπα ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Απλά συνέβη στην ένταση της στιγμής. Τότε κατάλαβε και όλα πήγαν καλά και για τις δύο πλευρές».

Alperen Şengün comments on the altercation he had with referee Jenna Reneau that led to his ejection in the Boston game pic.twitter.com/ytklRQfkTc — Will Guillory (@WillGuillory) February 8, 2026

Ο Σενγκιούν βρίσκεται στην πέμπτη σεζόν του στο NBA και έχει αποδειχθεί ένας από τους βασικούς παίκτες των Rockets, μαζί με τον 15 φορές All-Star Κέβιν Ντουράντ. Μέσα από 43 αγώνες που έχει παίξει αυτή τη σεζόν, ο Τούρκος άσος έχει μέσο όρο 20,9 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ, ενώ έχει σχεδόν 50% ευστοχία στα σουτ.

Παρά την απόδοσή του, κατά το πρώτο μισό της σεζόν, δεν κατάφερε να προκριθεί στην φετινή ομάδα All-Star.

