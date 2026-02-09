Με ένα halftime show γεμάτο λάτιν ρυθμούς, έντονους συμβολισμούς και πολιτικά μηνύματα εμφανίστηκε ο Bad Bunny στο Super Bowl LX, φέρνοντας στη σκηνή την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και στέλνοντας σαφή μηνύματα στήριξης προς τη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Bad Bunny άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα «Que Rico es ser Latino».

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό με φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παραπέμποντας άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με το χαρακτηριστικό headset μικρόφωνο, σε μια εμφανή αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Τσαγιάν.



Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 February 9, 2026

Δεύτερο τραγούδι του σετ ήταν το «Yo Perreo Sola», το οποίο έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης και αποτελεί κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana»). Το μήνυμα του τραγουδιού, που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα στην πανδημία, έφτασε πλέον και στο κοινό του Super Bowl.

Υπαινιγμοί για τη μετανάστευση και αναφορές στην ICE

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του στα Βραβεία Grammy κατά της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος. Στο setlist περιλήφθηκε το «Nuevayol», τραγούδι-φόρος τιμής στη λατινική κουλτούρα και στη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, προβλήθηκε σε οθόνη στη σκηνή απόσπασμα από την ομιλία του στα Grammy, ενώ έγινε και έμμεση αναφορά σε ηχητικό από το βιντεοκλίπ του τραγουδιού, όπου φωνή που μιμείται τον Ντόναλντ Τραμπ ζητά συγγνώμη από τους μετανάστες.

Η εμφάνιση της Lady Gaga και το fashion statement

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε το «Die With A Smile», ντουέτο με τον Bruno Mars, δίνοντας στο τραγούδι latin ενορχήστρωση. Η Gaga χόρεψε και με τον Bad Bunny, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό κρίκο στη βραδιά. Στο σόου συμμετείχε και ο Ρίκι Μάρτιν.

Η all-white εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε τη φήμη του για την ανατρεπτική του αισθητική, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη μόδα ως εργαλείο κοινωνικού και πολιτικού σχολιασμού.

Green Day χωρίς τις πιο αιχμηρές πολιτικές αναφορές

Τη βραδιά άνοιξαν οι Green Day στο Super Bowl LX, στο Levi Stadium, ωστόσο οι πιο έντονες πολιτικές αναφορές από τους στίχους τους απουσίαζαν. Στο «Holiday» παραλείφθηκε το επίμαχο σημείο που αναφερόταν στον Τζορτζ Μπους, ενώ στο «American Idiot» δεν υπήρξε καμία αλλαγή στίχων, όπως έχει συμβεί σε άλλες ζωντανές εμφανίσεις τους.

Το φετινό Super Bowl, πάντως, έμεινε στη μνήμη κυρίως για το halftime show του Bad Bunny, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, την ταυτότητα και το πολιτικό μήνυμα σε μια από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, καθώς ήταν η πρώτη φορά στα 60 χρόνια του Super Bowl που ένας καλλιτέχνης τραγούδησε στο Halftime Show εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

