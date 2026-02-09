Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα είναι κουμπάρα στον γάμο του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, όπως επιβεβαίωσε η ίδια σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσε ότι αποδέχθηκε με χαρά τον ρόλο, χαρακτηρίζοντας το ζευγάρι «υπέροχους ανθρώπους», ενώ ανέφερε πως τους θεωρεί σαν οικογένειά της και ότι ανυπομονεί για το γεγονός.

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα καθώς οι πληροφορίες θέλουν την Αλεξάνδρα Νίκα να είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η κυρία Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Μελάνια» που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είναι χαρούμενη με την ταινία. Όλοι είναι, η ομάδα της είναι, είμαστε χαρούμενοι που την αναδεικνύουμε. Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε η χώρα μας».

protothema.gr