Από τη στιγμή που η Αϊλίν Γκου αποφάσισε να αγωνιστεί με τη σημαία της Κίνας και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου γεννήθηκε, η υπηκοότητά της βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιου ελέγχου και έντονης αντιπαράθεσης.

Η Γκου γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο και το 2019 ανακοίνωσε ότι αλλάζει αθλητική εκπροσώπηση, δηλώνοντας πως η απόφασή της είχε να κάνει με την επιθυμία της να «εμπνεύσει» παιδιά από τη χώρα καταγωγής της μητέρας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξάγονταν στην πατρίδα τους. Πρόκειται για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, όπου κατέκτησε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σκι (freestyle skiing) για λογαριασμό της Κίνας.

Έκτοτε, τα έσοδά της εκτοξεύθηκαν, κυρίως λόγω της διαδικτυακής της παρουσίας και των εμπορικών συμφωνιών, και όχι αποκλειστικά λόγω των επιδόσεών της στο σκι. Το 2025 ήταν η τέταρτη πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, με απολαβές που ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Sportico, από αυτά τα 23 εκατομμύρια, μόλις 20.000 δολάρια προήλθαν από αγωνιστικά έπαθλα, ενώ το υπόλοιπο ποσό προήλθε από χορηγίες.

Πλέον βρίσκεται ξανά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συνεχίζοντας να αγωνίζεται για την Κίνα και, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, λαμβάνοντας σημαντικές οικονομικές απολαβές για αυτό.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η Γκου και η Ζου Γι, επίσης γεννημένη στις ΗΠΑ και νυν εκπρόσωπος της Κίνας στο καλλιτεχνικό πατινάζ, έλαβαν συνολικά 6,6 εκατομμύρια δολάρια από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Πεκίνου το 2025 για «την επιδίωξη εξαιρετικών αποτελεσμάτων στην πρόκριση για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου 2026». Συνολικά, οι δύο αθλήτριες φέρεται να έχουν λάβει σχεδόν 14 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.

Τα ποσά αποκαλύφθηκαν όταν ο προϋπολογισμός του Γραφείου Αθλητισμού του Δήμου Πεκίνου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και περιλάμβανε τα ονόματα της Γκου και της Ζου. Στη συνέχεια, τα ονόματά τους αφαιρέθηκαν από τη δημόσια έκθεση.

Η Γκου έχει ήδη κατακτήσει ασημένιο μετάλλιο στο slopestyle στην Ιταλία, ενώ η Ζου — που γεννήθηκε στο Λος Άντζελες με το όνομα Μπέβερλι Ζου — δεν συμμετέχει στους Αγώνες του 2026.

«Μερικές φορές νιώθω ότι κουβαλάω το βάρος δύο χωρών στους ώμους μου», δήλωσε η Γκου μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο slopestyle. «Το ότι μπορώ να κάνω σκι μέσα σε όλο αυτό, να συνεχίζω να δείχνω τον καλύτερό μου εαυτό και να παραμένω τόσο ερωτευμένη με το άθλημα. Αυτό είναι που με νοιάζει πραγματικά και είμαι τόσο χαρούμενη που το εκπροσωπώ σήμερα».

Το ζήτημα της υπηκοότητάς της παραμένει ασαφές. Η Κίνα δεν επιτρέπει τη διπλή υπηκοότητα, γεγονός που σημαίνει ότι, τυπικά, η Γκου θα έπρεπε να έχει αποποιηθεί το αμερικανικό της διαβατήριο.

Στους Αγώνες του Μιλάνου, η Γκου πρόκειται να συμμετάσχει ακόμη σε δύο αγωνίσματα: το halfpipe γυναικών και το big air.

