Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντιβάλ. Η σύζυγός του, Λουσιάνα Πεδράσα ανακοίνωσε ότι έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στο σπίτι τους.

Η κινηματογραφική του πορεία διήρκεσε έξι δεκαετίες, και έγινε γνωστός για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ο Νονός», «Απόκαλυψη Τώρα».

Ο Ντουβάλ πέθανε «ειρηνικά» στο σπίτι του στο Μίντλμπουργκ της Βιρτζίνια την Κυριακή, ανακοίνωσε η σύζυγός του Λουτσιάνα, προσθέτοντας ότι δεν θα τελεστεί επίσημη τελετή.

Όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, τον πολύτιμο φίλο και έναν από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ έφυγε ήρεμα στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και φροντίδα». Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Για τον κόσμο ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα ήταν απλώς τα πάντα. Για καθέναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδινε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που εκπροσωπούσαν… Σας ευχαριστώ για τα χρόνια στήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δίνετε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να τιμήσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικογένεια του ηθοποιού «παροτρύνει όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να το κάνουν με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη ζωή που έζησε, παρακολουθώντας μια υπέροχη ταινία, λέγοντας μια καλή ιστορία γύρω από ένα τραπέζι με φίλους ή κάνοντας μια βόλτα με το αυτοκίνητο στην εξοχή για να εκτιμήσουν την ομορφιά του κόσμου».

cnn.gr, protothema.gr