Στο επίκεντρο επικρίσεων βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ, μετά την εμφάνισή του στη σκηνή μαζί με τη 12χρονη κόρη του, Νορθ Γουέστ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Μεξικό. Η παρουσία της ανήλικης δίπλα στον πατέρα της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με επικριτές να κάνουν λόγο για επικοινωνιακή στρατηγική που αποσκοπεί στον μετριασμό της δημόσιας κατακραυγής που προκάλεσαν οι αντισημιτικές του δηλώσεις.

Ο 48χρονος ράπερ εμφανίστηκε μαζί με τη Νορθ σε συναυλία με εισιτήρια εξαντλημένα στη Monumental Plaza de Toros La Mexico στο Μεξικό, όπου ερμήνευσαν το τραγούδι του 2014 «Only One». Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τη δημόσια συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και ενόψει της κυκλοφορίας νέου άλμπουμ. Ο ράπερ, ο οποίος πλέον είναι νομικά γνωστός ως Ye, είχε πρόσφατα δημοσιεύσει ανοιχτή επιστολή με τίτλο «To Those I’ve Hurt».

Σε αυτήν ανέφερε: «Μετανιώνω και νιώθω βαθιά ντροπή για τις πράξεις μου σε εκείνη την κατάσταση και δεσμεύομαι για λογοδοσία, θεραπεία και ουσιαστική αλλαγή. Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», εξηγώντας ότι είχε αποκοπεί από τον φερόμενο ως αληθινό εαυτό του.

Πηγή που επικαλείται το OK! ανέφερε: «Υπάρχει έντονη αίσθηση ότι ο Κάνιε βάζει σκόπιμα τη Νορθ στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή γιατί τον κάνει να φαίνεται ξανά ανθρώπινος. Μετά από όλα όσα έχει πει και κάνει, το να έχει το παιδί του δίπλα του βοηθά να αποσπάσει την προσοχή από τη ζημιά και να αναδιαμορφώσει το αφήγημα».

Άλλη πηγή τόνισε ότι η χρονική συγκυρία της κοινής τους εμφάνισης δεν ήταν τυχαία. «Το να προβάλλεται αυτή η οικογενειακή εικόνα του Κάνιε ως περήφανου, υποστηρικτικού πατέρα τη στιγμή που ζητά συγχώρεση μοιάζει πολύ υπολογισμένο», ανέφερε. «Άνθρωποι γύρω του το βλέπουν ως προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας του».

