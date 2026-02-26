Προβλήματα με την υγεία του αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μακρόπουλος, με αποτέλεσμα το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται να παραμείνει κλειστό.

Σε ανάρτηση του νυχτερινού κέντρου «Βοτανικός» που δημοσιεύτηκε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται ότι ο γνωστός τραγουδιστής δεν θα καταφέρει να εμφανιστεί στη σκηνή την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02.

«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα».

Τι συμβαίνει με την υγεία του Νίκου Μακρόπουλου

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» που συνομίλησε με τον μάνατζέρ του, ο Νίκος Μακρόπουλος νοσηλεύτηκε το προηγούμενο διάστημα στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Όπως είπε ο Βασίλης Λιάτσος: «Ξεκίνησε από ίωση, αλλά στην πορεία λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, γύρισε σε πνευμονία. Το προηγούμενο τριήμερο βγήκε στη σκηνή, έχοντας πάρει ισχυρή αντιβίωση. Ωστόσο, χειροτέρεψε η κατάσταση από την κούραση του τριημέρου και οι γιατροί του είπαν αυστηρά να μείνει στο σπίτι για 7 με 10 μέρες. Την ερχόμενη εβδομάδα, θα επιστρέψει κανονικά στο νυχτερινό μαγαζί, Βοτανικό με τον Γιώργο Σαμπάνη».

Υπενθυμίζεται πως με πνευμονία είχε διαγνωστεί και η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στο νοσοκομείο και μάλιστα στη ΜΕΘ.

