Το θρυλικό μιούζικαλ GREASE έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και το cast των ηθοποιών χορεύει στους ρυθμούς του Akylas και του «Ferto».

Ενθουσιασμένοι οι συντελεστές, χορεύουν στους ρυθμούς του νικητήριου τραγουδιού του ελληνικού εθνικού τελικού της Eurovision, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και έχει προκαλέσει φρενίτιδα ενθουσιασμού.

Το GREASE με τη χορογραφία του Akylas

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσαν στο TikTok οι συντελεστές της παράστασης και ήδη έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα:

Το GREASE θα παρουσιαστεί από 18 έως 22 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής.

Και κάπως έτσι, το πνεύμα της σύγχρονης ποπ σκηνής συναντά backstage την αξεπέραστη ενέργεια των ’50s, αποδεικνύοντας πως η μουσική δεν γνωρίζει εποχές αλλά μόνο ρυθμό. Με αστείρευτη ζωντάνια, δυναμικές χορογραφίες και τη μαγεία μιας παραγωγής διεθνών προδιαγραφών, οι συντελεστές υπόσχονται να μεταφέρουν το κοινό στη νοσταλγική ατμόσφαιρα μιας άλλης δεκαετίας, δημιουργώντας μια εμπειρία γεμάτη πάθος, συναίσθημα και διαχρονικές μελωδίες.

Το GREASE δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι μια γιορτή που ενώνει γενιές και μας προσκαλεί όλους να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε μαζί στους πιο αγαπημένους ρυθμούς όλων των εποχών. Μπριγιαντίνη και λακ στα μαλλιά. Μαύρα και ροζ δερμάτινα σακάκια, στενά παντελόνια, φούστες με πουά: μια rock ‘n’ roll γιορτή φτάνει στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο!

Το θρυλικό Grease The Musical, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε μια ολοζώντανη υπερπαραγωγή -πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφίες, κοστούμια ’50s με σύγχρονο twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ- και μια σκηνή που, στο φινάλε, μετατρέπεται σε κανονικό dance floor.

Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ. Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με τους ηθοποιούς τις διαχρονικές επιτυχίες You’re the One That I Want, Greased Lightin’ και Summer Nights και -γιατί όχι;- να χορέψετε στη θέση σας από την αρχή ως το φινάλε.

Το Grease δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ: είναι ένα pop culture φαινόμενο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκε από το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Χόλιγουντ και το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Ντουμπάι και τα Βαλκάνια. Μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα, τα εφηβικά όνειρα και τον ακαταμάχητο ήχο του rock ‘n’ roll, που επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι δεκαετίες, η χαρά του να τραγουδάς δυνατά δεν γερνάει ποτέ.

Η παράσταση φέρνει το πνεύμα του Rydell High στη σκηνή, με φαντασμαγορικά κοστούμια, ανατρεπτικό χιούμορ και ασταμάτητη ενέργεια.

