Ντουπλάντις: Ο «ιπτάμενος» Σουηδός απέδειξε για άλλη μια φορά πως ο μόνος του αντίπαλος είναι η βαρύτητα. Στο δικό του μίτινγκ, το «Mondo Classic» στην Ουψάλα, ο Μοντό Ντουπλάντις κατέρριψε για άλλη μια φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, περνώντας τα 6,31μ. και αφήνοντας άναυδο τον πλανήτη.

Μέσα στο «σπίτι» του και μπροστά στους συμπατριώτες του, ο Μόντο Ντουπλάντις έγραψε ιστορία το βράδυ της Πέμπτης (12/03). Ο Σουηδός σούπερ σταρ, στη δεύτερη μόλις εμφάνισή του για το 2026, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6,31μ., προσθέτοντας ακόμα ένα εκατοστό στο προηγούμενο δικό του ρεκόρ (6,30μ. από το Παγκόσμιο του Τόκιο).

Η εμφάνισή του ήταν κυριαρχική από την αρχή, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση τα 5,65μ., τα 5,90μ. και τα 6,08μ., πριν ζητήσει να μπει ο πήχης στο ύψος του παγκόσμιου ρεκόρ. Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος αν και προερχόταν από το εντυπωσιακό πανελλήνιο ρεκόρ των 6,17μ., έμεινε στα 5,80μ. καταλαμβάνοντας την 7η θέση.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Τορούν της Πολωνίας (20-22 Μαρτίου) για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Εκεί, ο Ντουπλάντις επιστρέφει στην αρένα όπου το 2020 σημείωσε το πρώτο του παγκόσμιο ρεκόρ, με τις προσδοκίες για μια νέα «πτήση» πάνω από τα 6,31μ. να είναι ήδη στα ύψη.

paron.gr