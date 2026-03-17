Μια νέα μεγάλη κόντρα φαίνεται πως ξέσπασε ανάμεσα στην Τζέιν Φόντα και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ με αφορμή τον φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα Όσκαρ 2026.

Στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2026, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο του αφιερώματος «In Memoriam» για να τιμήσει τον ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 89 ετών.

Το ξέσπασμα της Τζέιν Φόντα: «Εκείνη έκανε μία ταινία μαζί του, εγώ τέσσερις»

Αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε καθόλου στην 88χρονη Τζέιν Φόντα, καθώς πιστεύει πως η επαγγελματική της σχέση με τον ηθοποιό ήταν ισχυρότερη. Μάλιστα, μιλώντας στο Entertainment Tonight, η διάσημη ηθοποιός ξέσπασε: «Θέλω να μάθω πώς γίνεται η Στρέιζαντ να ήταν εκεί πάνω και να το έκανε αυτό για τον Ρέντφορντ. Εκείνη έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, εγώ έκανα τέσσερις! Έχω περισσότερα να πω».

"Bob tenía verdadera entereza tanto dentro como fuera de la pantalla. Alzó la voz para defender la libertad de prensa, proteger el medio ambiente y fomentar nuevas voces".



– Barbra Streisand durante el homenaje a su amigo Robert Redford. #Oscars

Και πρόσθεσε: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του. Ο πιο όμορφος άνθρωπος και με τόσο σπουδαίες αξίες. Και έκανε πολλά για τον κινηματογράφο, πραγματικά τον άλλαξε, ανέδειξε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο».

Όσα είπε η Μπάρμπρα Στρέιζαντ στο αφιέρωμα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Να σημειωθεί ότι η Μπάρμπρα Στρέιζαντ συμπρωταγωνίστησε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο ρομαντικό δράμα του 1973 «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ.

Κατά τη διάρκεια του φόρου τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Στρέιζαντ απηύθυνε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον ηθοποιό, ακολουθούμενο από μια σπάνια ζωντανή ερμηνεία του ομώνυμου τραγουδιού.

«Ήταν ένας λαμπρός, διακριτικός ηθοποιός», είπε η βραβευμένη με Όσκαρ Στρέιζαντ για τον Ρέντφορντ. «Και περάσαμε υπέροχα παίζοντας μαζί, γιατί ποτέ δεν ξέραμε ακριβώς τι θα κάνει ο άλλος στη σκηνή».

Από την πλευρά της, η Τζέιν Φόντα πρωταγωνίστησε μαζί με τον αείμνηστο Ρέντφορντ στις ταινίες «The Tall Story» (1960), «Η καταδίωξη» (1966), «Ξυπόλυτοι στο Πάρκο» (1967) και «Οι Ψυχές μας τη Νύχτα» (2017).

Σε δήλωση που κοινοποίησε την ημέρα του θανάτου του φίλου της, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε: «Συγκλονίστηκα το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας όμορφος άνθρωπος από κάθε άποψη. Αντιπροσώπευε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

