Στο επιβλητικό Μέγαρο της Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη πραγματοποιούνται σήμερα τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ, με τον διάσημο ηθοποιό να συνεχίζει την παρουσία του στην Ελλάδα για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο Χολιγουντιανός σταρ και η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Riders» έχουν επισκεφθεί πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη το Μενίδι, όπου βρέθηκαν σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε να φτάνει στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, φορώντας τα ίδια ρούχα με τα οποία έχει απαθανατιστεί όλο αυτό το διάστημα, από την Ύδρα έως τη Χαλκίδα, την πλατεία Κοτζιά και τη Νέα Μάκρη: ένα σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Πιτ κατέβηκε από ένα μαύρο τζιπ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο εσωτερικό του Μεγάρου.

Το Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, γνωστό και ως «Καστέλο της Ροδοδάφνης», αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Πεντέλης, με έντονο ιστορικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1840 με πεντελικό μάρμαρο και αποδίδεται στον αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη, ενώ σχεδιάστηκε ως θερινή κατοικία της Δούκισσας της Πλακεντίας.

Το κτίριο ξεχωρίζει για τον νεογοτθικό του χαρακτήρα. Σήμερα ανήκει στον Δήμο Πεντέλης, στον οποίο έχει παραχωρηθεί και λειτουργεί ως πολιτιστικός χώρος, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και δράσεις, διατηρώντας παράλληλα τον εμβληματικό του χαρακτήρα για την περιοχή.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ο ηθοποιός βρέθηκε στο Μενίδι, σε ένα από τα παλαιότερα στούντιο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, εδώ και περίπου μία εβδομάδα γινόταν η προετοιμασία τόσο εντός όσο και εκτός του στούντιο, το οποίο έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, σίριαλ και τηλεπαιχνίδια.

Ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στο στούντιο για τα γυρίσματα μιας σκηνής με τεχνητή τρικυμία. Στο εσωτερικό τοποθετήθηκε ένα σκάφος πάνω σε αυξομειωτή, ενώ με τη χρήση πιεστικών έπεφταν μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας την αίσθηση θαλασσοταραχής.

Έξω από το στούντιο, όπου βρίσκονταν σταθμευμένα οχήματα της παραγωγής για τους ηθοποιούς και τους κασκαντέρ, επικρατούσε έντονη κινητικότητα. Μέλη της παραγωγής και θαυμαστές του Πιτ παρακολουθούσαν τις κινήσεις του, ενώ οι περίοικοι ανέφεραν ότι δεν κατάφεραν να συνομιλήσουν απευθείας με τον ηθοποιό, παρά μόνο με το προσωπικό ασφαλείας, το οποίο εμφανίστηκε φιλικό.

Τα γυρίσματα του ηθοποιού στην Ελλάδα ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουαρίου στην Ύδρα, με το νησί να μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό. Εκεί, αρκετές σκηνές περιλάμβαναν έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη χρήση τεράστιων ανεμιστήρων και ειδικών σωληνώσεων, για να αναπαραχθούν οι θυελλώδεις άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή.

