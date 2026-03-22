Τα μέλη των BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook – εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, σε δωρεάν συναυλία στη Σεούλ που συγκέντρωσε έως και 260.000 θεατές, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος με το νέο άλμπουμ «Arirang» και την έναρξη της μεγαλύτερης παγκόσμιας περιοδείας του.

For the first time in almost four years and LIVE on Netflix, please welcome RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, and Jung Kook to the stage. #BTSLiveonNetflix #BTS_ARIRANG March 21, 2026

Επιστροφή μετά από τέσσερα χρόνια με δωρεάν συναυλία – ρεκόρ προσέλευσης

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των BTS πραγματοποιήθηκε με μια δημόσια συναυλία στη Σεούλ, αφιερωμένη στους πιο πιστούς θαυμαστές του συγκροτήματος. Παρότι μόλις 22.000 θεατές εξασφάλισαν το λεγόμενο «Golden Ticket» για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση από κοντά, εκτιμάται ότι έως και 260.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν συνολικά, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη δημόσια συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Νότια Κορέα.

Η εμφάνιση διάρκειας μίας ώρας αποτέλεσε μέρος της προωθητικής καμπάνιας για το πέμπτο ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, με τίτλο «Arirang». Το άλμπουμ κυκλοφόρησε μία ημέρα πριν από τη συναυλία και πήρε το όνομά του από το παραδοσιακό κορεατικό τραγούδι που θεωρείται ανεπίσημος εθνικός ύμνος της χώρας.

Το νέο άλμπουμ προηγείται της μεγαλύτερης παγκόσμιας περιοδείας των BTS, η οποία θα καλύψει 34 περιοχές μεταξύ Απριλίου 2026 και Μαρτίου 2027. Παράλληλα, ντοκιμαντέρ για την πολυαναμενόμενη επανένωση του συγκροτήματος, καθώς και η συναυλία επιστροφής, θα προβληθούν μέσω της πλατφόρμας Netflix.

Εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή σε ιστορικό χώρο

Η συναυλία ξεκίνησε με τα μέλη των BTS να κατευθύνονται προς τη σκηνή μέσω του ιστορικού «King’s Road», μιας τελετουργικής διαδρομής στο παλάτι Gyeongbokgung, η οποία κατά τη δυναστεία Joseon προοριζόταν αποκλειστικά για βασιλείς.

Η συναυλία άνοιξε με την ερμηνεία του τραγουδιού «Body to Body», του πρώτου κομματιού από το νέο άλμπουμ. Το συγκρότημα παρουσίασε επίσης παλαιότερες επιτυχίες, όπως τα «Butter» και «Dynamite», με τον RM να εμφανίζεται καθιστός σε ορισμένα σημεία της συναυλίας, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο που υπέστη πριν από την εμφάνιση.

Παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με διεθνείς συντελεστές

Τη σκηνοθεσία της συναυλίας ανέλαβε ο Χάμις Χάμιλτον, Βρετανός δημιουργός γνωστός για τη συμμετοχή του σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα, όπως το halftime show του Super Bowl και η τελετή απονομής των Όσκαρ, στοιχείο που καταδεικνύει το μέγεθος της επιστροφής των BTS.

Ο σχεδιασμός της σκηνής, που δημιουργήθηκε από τους ειδικούς παραγωγής εκδηλώσεων Γκάι Κάρινγκτον και Φλόριαν Βίντερ, βασίστηκε στην ιδέα ενός κάδρου, το οποίο συνδυάζει τη σύγχρονη αισθητική των BTS με την ιστορική σημασία του χώρου.

Όπως σημείωσε ο Χάμιλτον, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα σκηνικό που να εναρμονίζεται με τον ιστορικό χαρακτήρα του παλατιού, χωρίς να αλλοιώνει τη σημασία του χώρου.

Η παραγωγή απαιτούσε σημαντική τεχνική υποστήριξη, με περίπου 9,5 χιλιόμετρα καλωδίων να χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Παρά την εκτενή προετοιμασία, δεν πραγματοποιήθηκε πρόβα με το συγκρότημα πάνω στη σκηνή πριν από τη συναυλία, λόγω του ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο – γεγονός που, σύμφωνα με τον Χάμιλτον, δεν είχε συναντήσει ξανά στην επαγγελματική του πορεία.