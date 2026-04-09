Με έναν πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να παρουσιάσει η Antigoni Buxton το My Number One.

Στο πλαίσιο της σειράς βίντεο «A Little Bit More» της Eurovision η εκπρόσωπος της Κύπρου στην 70ή διοργάνωση ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου είχε χαρίσει τη νίκη στην Ελλάδα το 2005. Την ερμηνεία της έντυσαν πλάνα που είχαν τραβηχτεί τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς. Σε αυτά η Antigoni Buxton, ως παιδί τότε, χορεύει και τραγουδά το My Number One.

«Το ακόλουθο βίντεο γυρίστηκε το 2005 στον κήπο της γιαγιάς της Αντιγόνης στην Κύπρο — τη χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου κέρδισε τη Eurovision, και η μικρή Αντιγόνη ήταν ενθουσιασμένη», αναφέρεται στην αρχή του κλιπ.

