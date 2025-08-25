Έντονη αίσθηση προκάλεσε στην Κίνα ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει μια μητέρα να συνοδεύει την 3χρονη κόρη της στο νοσοκομείο, ενώ το παιδί είχε μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τη South China Morning Post, το περιστατικό έγινε γνωστό στις 15 Αυγούστου, όταν χρήστης του διαδικτύου ανήρτησε πλάνα από τη στιγμή που μητέρα και κόρη μπαίνουν στο Λαϊκό Νοσοκομείο Ντονγκτσουάν, στην πόλη Κουνμίνγκ της επαρχίας Γιουνάν.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι η μητέρα, με το επώνυμο Χου, άλλαζε σεντόνια στο σπίτι και ένα μαχαίρι για φρούτα που βρισκόταν κοντά εκσφενδονίστηκε, τραυματίζοντας το παιδί. Ωστόσο, μέλος του ιατρικού προσωπικού αποκάλυψε πως η μητέρα παραδέχτηκε αργότερα ότι σήκωσε το μαχαίρι για να «φοβερίσει» την κόρη της, η οποία έκλαιγε, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει κατά λάθος.

Shocking moment: A fruit knife accidentally struck a 3-year-old girl's head while her parents were changing the bedsheet.



Thankfully, it has now been safely removed. #safety #safe #child #china #Yunnan pic.twitter.com/PZnFCBU8Ri — Ifeng News (@IFENG__official) August 18, 2025

Η λεπίδα, μήκους περίπου 15 εκατοστών, σφηνώθηκε στο κρανίο του παιδιού πάνω από το δεξί αυτί. Η μητέρα προσπάθησε να την αφαιρέσει χωρίς επιτυχία και τελικά πήρε την κόρη της από το χέρι και την οδήγησε στο νοσοκομείο. Στο βίντεο η μικρή φαίνεται να περπατά ήρεμη, ενώ γιατρός τις συνοδεύει.

Οι γιατροί αφαίρεσαν με επιτυχία το μαχαίρι και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν ατύχημα, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε εγκληματική πρόθεση. Έμπειρος γιατρός εξήγησε πως η μαλακή σύσταση του παιδικού κρανίου αποσόβησε τα χειρότερα, επισημαίνοντας ότι αν η μητέρα είχε επιχειρήσει να τραβήξει το μαχαίρι, ο κίνδυνος θα ήταν τεράστιος.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα κινεζικά social media. Πολλοί χρήστες κατακεραύνωσαν τη μητέρα με σχόλια όπως «Είναι αυτή η μητέρα φυσιολογική;», ενώ άλλοι στάθηκαν στο θάρρος και την ψυχραιμία του μικρού κοριτσιού.

