Ένας κάτοικος του Όρεγκον επέστρεψε μετά από 82 χρόνια ένα βιβλίο σε βιβλιοθήκη, το οποίο είχε δανειστεί στο Τέξας τον Ιούλιο του 1943.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο (SAPL) αποκάλυψε πρόσφατα ότι παρέλαβε ένα χιουμοριστικό γράμμα μαζί με το καθυστερημένο βιβλίο, το έργο της συγγραφέα Φράνσις Μπρους Στρέιν «Your Child, His Family, and Friends», αυτό το καλοκαίρι.

Η SAPL ανέφερε ότι η συγγραφέας του γράμματος βρήκε το βιβλίο ενώ τακτοποιούσε τα πράγματα του εκλιπόντος πατέρα της και είπε ότι η μητέρα του το είχε δανειστεί όταν εκείνος ήταν 11 ετών.

Η ιστορία πίσω από το βιβλίο

«Όταν παρατήρησα ότι προερχόταν από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο, αποφάσισα να σας το επιστρέψω», ανέφερε το άτομο, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε από τη SAPL, σε επιστολή προς τη βιβλιοθήκη. «[Η γιαγιά μου] θα πρέπει να πήρε το βιβλίο μαζί της και, ύστερα από περίπου 82 χρόνια, κατέληξε στην κατοχή μου».

Η γιαγιά του, Μαρία ντελ Σοκόρο Αλντρέτε Φλόρες (Κορτέζ), η οποία το πήρε μαζί της όταν μετακόμισε στην Πόλη του Μεξικού για να εργαστεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ.

«Ελπίζω να μην υπάρχει πρόστιμο καθυστερημένης επιστροφής, γιατί η γιαγιά δεν θα μπορέσει πλέον να το πληρώσει», έγραψε αστειευόμενος ο αποστολέας.

Ευτυχώς, η βιβλιοθήκη δεν χρεώνει πρόστιμα για καθυστερημένες επιστροφές από το 2021, όταν κατάργησε τα τέλη καθυστέρησης «προκειμένου να εξαλείψει τα οικονομικά εμπόδια στην πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους πόρους της», όπως ανέφερε η SAPL.

Το βιβλίο «Your Child, His Family, and Friends» θα εκτίθεται στη Κεντρική Βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Στη συνέχεια, το βιβλίο θα δωρηθεί στους Friends of San Antonio Public Library για να διατεθεί προς πώληση στο μεταχειρισμένων βιβλίων κατάστημα Book Cellar.

Το βιβλίο είχε χαρακτηριστεί το 1943 από την εφημερίδα Cincinnati Enquirer ως «πλήρης οδηγός για τις προσωπικές σχέσεις του παιδιού με την οικογένειά του και τον έξω κόσμο», ενώ οι New York Times επαινούσαν τη συγγραφέα για την ευαίσθητη αλλά ρεαλιστική προσέγγισή της στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

