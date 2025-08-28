Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος Youtuber στην Ινδία, ο οποίος παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά καταρράκτη την ώρα που βιντεοσκοπούσε υλικό για το κανάλι του.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο Σαγκάρ Τουντού επισκέφθηκε το Σάββατο τον καταρράκτη Ντουντούμα στην περιοχή Κοραπούτ για να πραγματοποιήσει λήψεις με drone. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, το νερό τον παρέσυρε και, παρά την προσπάθειά του να κρατηθεί από βράχο, το ρεύμα αποδείχθηκε ακατανίκητο.

Το βίντεο, που έχει γίνει viral, καταγράφει και τις αγωνιώδεις προσπάθειες περαστικών να του πετάξουν σχοινί και να τον καθοδηγήσουν, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σώσουν. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι διασώστες είχαν εντοπίσει μόνο την τσάντα του με τον εξοπλισμό του.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποιοι στάθηκαν στην τραγικότητα του συμβάντος, ενώ άλλοι επέκριναν τον νεαρό για τη ριψοκίνδυνη επιλογή του να κινηθεί σε τόσο επικίνδυνο σημείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ανεβάσει σημαντικά τη στάθμη του ποταμού, οδηγώντας σε υπερχείλιση του φράγματος Μακχούντ και ενισχύοντας δραματικά τη ροή των υδάτων.

