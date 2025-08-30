Το σπίτι όπου έζησε τις τελευταίες της ημέρες η Μέριλιν Μονρόε στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο κατεδάφισης, καθώς οι ιδιοκτήτες του, Μπρίνα Μίλσταϊν και Ρόι Μπανκ, έχουν καταθέσει αίτημα για την κατεδάφισή του.

Η Μίλσταϊν, κόρη του μεγαλοκτηματία ακινήτων από το Κλίβελαντ Μάικλ Μίλσταϊν, και ο Μπανκ, παραγωγός τηλεοπτικού ριάλιτι, αγόρασαν το ακίνητο στη διεύθυνση 12305 Fifth Helena Drive πέρυσι, πληρώνοντας 8,4 εκατομμύρια δολάρια το 2023 για την αγορά του. Το σπίτι βρίσκεται δίπλα σε οικόπεδο που ανήκει στο ζευγάρι από το 2016. Αμέσως μετά την αγορά του, εξασφάλισαν άδεια κατεδάφισης, αλλά οι συντηρητές κατάφεραν να πείσουν τις αρχές του Λος Άντζελες να αναγνωρίσει το σπίτι ως ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο, σταματώντας τη διαδικασία κατεδάφισης.

Marilyn Monroe’s last home faces demolition in battle over landmarkshttps://t.co/i3g1miPAkS pic.twitter.com/bnG7NM6ni0 August 29, 2025

Οι ιδιοκτήτες περιμένουν απόφαση από το Δικαστήριο Ανώτερης Δικαιοσύνης της κομητείας του Λος Άντζελες για να προχωρήσουν με την κατεδάφιση της, ισπανικού στυλ κατοικίας, δύο υπνοδωματίων. Το σχέδιο είναι να συγχωνεύσουν το ακίνητο με την κατοικία τους, αλλά το καθεστώς του μνημείου περιορίζει τα δικαιώματά τους.

«Το Λος Άντζελες έχει χιλιάδες διάσημους που ζουν και πεθαίνουν εδώ», δήλωσε ο δικηγόρος τους, Πίτερ Σέρινταν, στο Bloomberg. «Είναι κάθε σπίτι που κατοίκησαν αυτοί οι άνθρωποι ένα “ιστορικό μνημείο”; Καθόλου». Στην αγωγή τους ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει κανένα στοιχείο του σπιτιού που να αποδεικνύει ότι η Μονρόε πέρασε έστω και μια μέρα εκεί».

Η Μονρόε αγόρασε το σπίτι για 75.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 800.000 δολάρια σήμερα. Ήταν το πρώτο σπίτι που απέκτησε μόνη της από τα διαζύγιά της με τους Τζο ΝτιΜάτζιο και Άρθουρ Μίλερ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα και έδωσε την περίφημη παράσταση «Χρόνια Πολλά, Κύριε Πρόεδρε» για τον Τζον Φ. Κένεντι. Το σπίτι έχει αλλάξει 14 ιδιοκτήτες από τότε που πέθανε και έχει υποστεί πολλές ανακαινίσεις και προσθήκες, όπως μια αίθουσα αναψυχής και ένα στούντιο.

Ο Μπανκ και η Μίλσταϊν είναι ανοιχτοί στο να σώσουν το σπίτι, προτείνοντας να το μετακινήσουν σε πιο δημόσιο χώρο, καθώς η ιδιωτικότητά τους έχει πληγεί από τον τουρισμό και τα drones που κατακλύζουν τη γειτονιά τους.

protothema.gr