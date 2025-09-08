Η ιστορία της Μαριάμ Ναμπατάνζι από την Ουγκάντα συγκλονίζει: μητέρα 47 παιδιών, εγκαταλείφθηκε από τον άνδρα της αφού γέννησε το τελευταίο της παιδί.

Σύμφωνα με το infobae.com, η 45χρονη έγινε γνωστή διεθνώς ως «η πιο γόνιμη γυναίκα στον κόσμο», αφού έφερε στον κόσμο 47 παιδιά σε 15 γέννες – με πεντάδυμα, τετράδυμα, τρίδυμα και δίδυμα. Η ίδια διευκρίνισε: «Έφερα στον κόσμο 47 παιδιά, αλλά έχασα τρία. Σήμερα έχω 44 ζωντανά παιδιά».

Η σπάνια γενετική πάθηση

Πίσω όμως από τους αριθμούς κρύβεται μια ζωή γεμάτη πόνο.

Στα 12 της χρόνια ο πατέρας της την πούλησε σε έναν άνδρα 33 χρόνια μεγαλύτερο, λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας της και την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή των έξι αδελφών της. Ο άνδρας αυτός έγινε ο πατέρας όλων των παιδιών της.

Η σπάνια γενετική της πάθηση, η υπερωορρηξία, την οδήγησε σε συνεχείς πολλαπλές κυήσεις. Οι γιατροί τής έλεγαν πως η μόνη λύση ήταν να συνεχίσει να κυοφορεί. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, όλα τα παιδιά γεννήθηκαν ζωντανά, με μόλις μία καισαρική.

Ο σύζυγός της την εγκατέλειψε

Όμως μια μέρα, ο σύζυγός της εξαφανίστηκε. Πούλησε το σπίτι τους και εγκατέλειψε εκείνη και τα παιδιά στον δρόμο. Έκτοτε, η Μαριάμ αγωνίζεται μόνη να τα μεγαλώσει.

Παρά την ασθένειά της, σχεδιάζει να δημιουργήσει πτηνοτροφική μονάδα για να εξασφαλίσει ένα σταθερό εισόδημα. «Θυμάμαι όλα τα ονόματα των παιδιών και των εγγονιών μου», λέει με χαμόγελο, δείχνοντας τη δύναμή της απέναντι στις δυσκολίες.

iefimerida.gr