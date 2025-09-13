Η Κίνα ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μέσα στον μήνα τη γέφυρα Χουατζιάνγκ, η οποία με ύψος 624 μέτρων πάνω από το έδαφος κατακτά τον τίτλο της ψηλότερης γέφυρας στον κόσμο – σχεδόν διπλάσια από το ύψος του Πύργου του Άιφελ. Το εντυπωσιακό έργο αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων της επαρχίας Γκουιτζόου.

Το νέο κατασκευαστικό θαύμα σπάει το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η ίδια η Κίνα με τη γέφυρα Μπεϊπάντζιάνγκ (565 μέτρα). Η Χουατζιάνγκ εκτείνεται σε μήκος 2.892 μέτρων και διασχίζει μια βαθιά χαράδρα, που οι ντόπιοι αποκαλούν «η ρωγμή της γης».

Η ολοκλήρωσή της θα μειώσει θεαματικά τον χρόνο ταξιδιού κατά μήκος του ποταμού Beipan, ανάμεσα στις κομητείες Guanling και Zhenfeng, οι οποίες αριθμούν συνολικά περίπου 600.000 κατοίκους – από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά. Η γέφυρα, που κατασκευάζεται από το 2022, ολοκλήρωσε με επιτυχία πενθήμερη δοκιμή φορτίου στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της είναι ο διαφανής ανελκυστήρας ύψους 700 ποδιών, που θα προσφέρει στους επισκέπτες μοναδική θέα, καθώς και ένα γυάλινο μονοπάτι μήκους μισού μιλίου για πεζούς.

Δείτε βίντεο από τη δοκιμή φορτίου που πραγματοποιήθηκε στη γέφυρα:

Παρά το τεχνολογικό της άλμα, η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις ασφάλειας σε μεγάλα έργα υποδομής. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί θανατηφόρα δυστυχήματα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την κατάρρευση γέφυρας στην επαρχία Κινγκχάι, που προκάλεσε τον θάνατο 12 εργατών.