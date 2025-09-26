Η Μαρία Μπρανιάς, που πέθανε πέρυσι στην Ισπανία σε ηλικία 117 ετών, υπήρξε το γηραιότερο άτομο στον κόσμο. Επιστημονική μελέτη γύρω από το DNA και το μικροβίωμά της προσφέρει νέα στοιχεία για τους παράγοντες που μπορεί να εξηγούν τη μακροζωία.

Λίγο πριν τον θάνατό της, η υπεραιωνόβια έδωσε τη συγκατάθεσή της σε ομάδα Ισπανών επιστημόνων να συλλέξουν δείγματα αίματος, σάλιου, ούρων και κοπράνων. Η ανάλυση έδειξε ότι, αν και είχε βιοδείκτες προχωρημένης ηλικίας, όπως συντομευμένα τελομερή και κλωνική αιμοποίηση, παρουσίαζε χαμηλά επίπεδα φλεγμονής, υγιές μικροβίωμα εντέρου και νεανικό επιγονιδίωμα.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν σπάνιες γενετικές παραλλαγές που φαίνεται να την προστάτευαν από ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, διαβήτη και νευροεκφυλιστικές νόσους. Οι ερευνητές τόνισαν ότι τα ευρήματα αποδεικνύουν πως γήρανση και ασθένεια δεν είναι απαραίτητα άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η καθημερινότητά της φαίνεται επίσης να συνέβαλε στη μακροζωία. Η Μπρανιάς ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή, κατανάλωνε τρία γιαούρτια την ημέρα, είχε καλές συνήθειες ύπνου, ήταν σωματικά ενεργή και διατηρούσε ισχυρή ψυχική υγεία. Η κοινωνική της ζωή, τα χόμπι όπως το διάβασμα, η μουσική και η κηπουρική συμπλήρωναν μια ισορροπημένη καθημερινότητα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell Reports Medicine, ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση των βιολογικών δεικτών υγιούς γήρανσης και πιθανών στρατηγικών για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

