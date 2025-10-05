Η Κίνα παρουσίασε επίσημα τη γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Χουατζιάνγκ, το υψηλότερο οδικό πέρασμα στον κόσμο, που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Το έργο δεν αποτελεί μόνο τεχνικό κατόρθωμα, αλλά και νέο τουριστικό πόλο έλξης, καθώς προσφέρει εστιατόριο στην κορυφή, γυάλινο διάδρομο για επισκέπτες και εντυπωσιακό καταρράκτη που πέφτει στην άκρη του φαραγγιού.

Η εντυπωσιακή γέφυρα του Χουατζιάνγκ υψώνεται 2.050 πόδια πάνω από τον ποταμό και εκτείνεται σε μήκος 4.600 ποδιών, προσφέροντας πανοραμική θέα σε ένα από τα πιο θεαματικά τοπία της Κίνας – το λεγόμενο «earth crack», το μεγάλο φυσικό φαράγγι της επαρχίας Guizhou.

Πέρα από τον συμβολισμό της τεχνολογικής υπεροχής, η γέφυρα μειώνει τη διάρκεια ενός ταξιδιού που απαιτούσε δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή γνωστή για το δύσβατο ανάγλυφό της.

NEW: China officially opens the world’s tallest bridge, completing the project in under 4 years.



The bridge features a restaurant at the top, a whopping 2600 ft above the river.



The bridge not only cuts a 2-hour drive to 2 minutes, but also features as a theme park with a glass… pic.twitter.com/5lUA2XwjbV — Collin Rugg (@CollinRugg) October 4, 2025

Ωστόσο, το έργο δεν περιορίζεται στη λειτουργικότητα. Στην κορυφή, σε ύψος 2.600 ποδιών, λειτουργεί εστιατόριο με πανοραμική θέα, ενώ ολόκληρη η γέφυρα έχει σχεδιαστεί ως θεματικό πάρκο. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν σε γυάλινο διάδρομο, να χρησιμοποιήσουν έναν διαφανή ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας ή να κάνουν bungee jumping πάνω από το φαράγγι. Ένας τεχνητός καταρράκτης στην άκρη της γέφυρας συμπληρώνει το εντυπωσιακό θέαμα.

Η κατασκευή της γέφυρας εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο υποδομών της Κίνας, που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών όπως η Guizhou, περίπου 1.300 χιλιόμετρα δυτικά της Σενζέν. Οι αρχές εκτιμούν ότι το έργο θα αποτελέσει καταλύτη για τον τουρισμό και τις τοπικές μεταφορές, αναδεικνύοντας τη γέφυρα σε νέο σύμβολο της σύγχρονης κινεζικής μηχανικής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η γέφυρα Χουατζιάνγκ Γκραν Κάνυον είναι γέφυρα ανάρτησης συνολικού μήκους 2.890 μέτρων. Οι μεταλλικές δοκοί της ζυγίζουν 22.000 τόνους – όσο περίπου τρεις Πύργοι του Άιφελ – ενώ ο σχεδιασμός της βασίζεται σε προηγμένα υλικά αντοχής και αεροδυναμικής σταθερότητας, επιτρέποντας τη χρήση της ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

