Ένα εντυπωσιακό βίντεο κάνει τον γύρο των social media, δείχνοντας έναν αλεξιπτωτιστή να πραγματοποιεί άλμα από τα 230 μέτρα του Varso Tower, του ψηλότερου κτιρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στη Βαρσοβία.

Το εγχείρημα εκτέλεσε ο Πολωνός BASE jumper, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως @e.xtremalny, λίγο μετά το επίσημο άνοιγμα του παρατηρητηρίου του ουρανοξύστη. Το βίντεο δείχνει τη συγκλονιστική θέα της πόλης καθώς ο αλεξιπτωτιστής πηδά στο κενό, προτού ανοίξει το αλεξίπτωτό του λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

«Το πρώτο άλμα μετά το άνοιγμα του παρατηρητηρίου – και είναι μόνο η αρχή!», έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, που έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια θαυμασμού μέσα σε λίγες ώρες.

Το Varso Tower, ύψους 310 μέτρων, ξεπερνά σε ύψος το The Shard του Λονδίνου, το οποίο κατείχε μέχρι πρόσφατα τον τίτλο του ψηλότερου κτιρίου της ΕΕ. Ο πύργος εγκαινιάστηκε πρόσφατα και διαθέτει παρατηρητήριο με πανοραμική θέα στη Βαρσοβία, προσελκύοντας ήδη πλήθος επισκεπτών.

Η παράτολμη πτήση του αλεξιπτωτιστή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις: πολλοί χρήστες τη χαρακτήρισαν «αξιοθαύμαστη» και «τολμηρή», ενώ άλλοι προειδοποίησαν για τους κινδύνους τέτοιων ενεργειών από μεγάλα ύψη.

