Ως πατέρας μικρών παιδιών, προφανώς και έχει δει πολλά επεισόδια από τον… Spiderman.

Ωστόσο, στη θέα μιας μικρής ψεύτικης αράχνης που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του ανοίγοντας ένα κουτί, η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόνο ψύχραιμη δεν ήταν.

Οι διαχειριστές των social media των Μπακς έβαλαν μια ψεύτικη αράχνη μέσα σε ένα κουτάκι και όταν το άνοιγαν, πεταγόταν προς τα έξω.

Ο Γιάννης, ως ο σούπερ σταρ της ομάδας, ήταν ο πρώτος που έπρεπε να… ανοίξει το κουτάκι και όταν το έκανε, αντέδρασε σαν να δέχθηκε επιθετικό φάουλ, καθώς πετάχτηκε προς τα πίσω!

Αντιθέτως, ο Θανάσης ήταν από τους πολύ ήρεμους, ενώ και κάποιοι άλλοι παίκτες των Μπακς δεν έδειξαν να ξαφνιάζονται ιδιαίτερα.

Αρκετοί πάντως, μόλις είδαν την αντίδραση του Γιάννη, θυμήθηκαν την… περιπέτεια που έζησε τον περασμένο Ιούλιο όταν η σύζυγος του ζήτησε τη βοήθεια του προκειμένου να αντιμετωπίσει μια… κατσαρίδα που ανακάλυψε φτιάχνοντας τη ντουλάπα του σπιτιού.

protothema.gr