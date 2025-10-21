Μια γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια στη λοταρία, παίζοντας αριθμούς που της πρότεινε το ChatGPT, σε ένα περιστατικό που έγινε πρωτοσέλιδο στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Michigan Lottery, όλα άρχισαν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν το τζακ-ποτ του τυχερού παιχνιδιού «Powerball» είχε ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που ώθησε τη 45χρονη Tammy Carvey να αγοράσει δελτίο.

Ωστόσο, αντί να παίξει τους αριθμούς που σκέφτηκε η ίδια προτίμησε μία διαφορετική λύση. Αποφάσισε να ρωτήσει το ChatGPT να της πει ποιους αριθμούς να επιλέξει. «Ζήτησα από το ChatGPT μια σειρά αριθμών για το Powerball και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα στο λαχείο μου», δήλωσε η Carvey.

Όταν έλεγξε τους νικητήριους αριθμούς στο διαδίκτυο συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει 50.000 δολάρια, αλλά στην πραγματικότητα είχε κερδίσει περισσότερα.

"My husband and I were in total disbelief," winner Tammy Carvey told the Michigan Lottery. https://t.co/NvDkvYDaKs — The Greenville News (@GreenvilleNews) October 21, 2025

«Μόνο όταν συνδέθηκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play (κάτι σαν πολλαπλασιαστής) στο λαχείο μου και ότι στην πραγματικότητα είχα κερδίσει 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», είπε.

Η Carvey πήγε στα κεντρικά γραφεία του Michigan Lottery για να παραλάβει το έπαθλο της, με το οποίο σκοπεύει να ξεπληρώσει το σπίτι της και μετά να αποταμιεύσει ό,τι απομείνει.

Η Michigan Lottery σημειώνει ότι «τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων παραγωγής αριθμών».

protothema.gr