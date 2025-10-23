Συγκίνηση προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το σιωπηλό «τιμητικό διάδρομο» που σχημάτισαν εκατοντάδες άνθρωποι σε νοσοκομείο της Αλαμπάμα, για να αποχαιρετήσουν την 18χρονη τσιρλίντερ Κίμπερ Μιλς, η οποία κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρή μετά από πυροβολισμό.

Η οικογένειά της αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ασθενείς. Η καρδιά της 18χρονης μεταμοσχεύθηκε σε ένα επτάχρονο αγόρι στο Οχάιο, ενώ οι πνεύμονές της δόθηκαν σε μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δήλωση της αδελφής της, Άσλεϊ Μιλς.

Honor Walk for Kimber Mills pic.twitter.com/pMr9rzeUv5 October 22, 2025

Η Κίμπερ ήταν ένα από τα τέσσερα θύματα πυροβολισμού κοντά σε αυτοκινητόδρομο το περασμένο Σάββατο. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και στο πόδι, και οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν θα επιβίωνε.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, άνθρωποι της κοινότητας, φίλοι και εργαζόμενοι του νοσοκομείου στέκονται σιωπηλά στους διαδρόμους, συνοδεύοντας το φορείο της νεαρής κοπέλας προς το χειρουργείο για τη διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων.

Ο συλληφθείς

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 27χρονος Στίβεν Τάιλερ Γουάιτχεντ, ο οποίος κατηγορείται για τρεις απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ιδιωτικό χώρο γνωστό ως «the pitt», όπου συγκεντρώνονται έφηβοι για να ακούσουν μουσική και να συναντηθούν.