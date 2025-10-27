Ένα 8χρονο αγόρι στο Στρασβούργο, παγιδεύτηκε κάτω από τον συρμό, όταν συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο τραμ, την ώρα που έκανε ποδήλατο

Σύμφωνα με την εταιρεία μεταφορών του Στρασβούργου (CTS), το παιδί που έκανε ποδήλατο με έναν φίλο του, φέρεται να κινήθηκε κάθετα στις γραμμές, ανακόπτοντας την πορεία του τραμ C κοντά στη στάση Saint-Christophe, αναγκάζοντας τον οδηγό να ενεργοποιήσει το σύστημα έκτακτης πέδησης. Σε βίντεο που τράβηξε περαστικός, διακρίνονται να κουνιούνται μόνο τα πόδια του παιδιού που προεξέχουν μπροστά από το τραμ!

Το ευτυχές για το παιδί ήταν ότι εγκλωβίστηκε σε έναν χώρο κάτω από την καμπίνα του οδηγού που ήταν «κούφιος» κι ευτυχώς γλίτωσε ως εκ θαύματος. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, αλλά πήρε άμεσα εξιτήριο, καθώς δεν είχε το παραμικρό! Αν ήταν ενήλικος, τότε σίγουρα θα μιλούσαμε για τραγωδία όμως ο μικρός το δέμας πρωταγωνιστής της ιστορίας θα έχει να διηγείται για καιρό τα όσα έζησε…

Δείτε το βίντεο:

🇫🇷Un enfant de 8 ans bloqué sous un tram à Strasbourg, 23 octobre 2025.😱⤵️

Source : https://t.co/Uqk1Mjcqrp pic.twitter.com/oPgSaMa7Ti — Calamity Jane (@CalamyJane) October 25, 2025

iefimerida.gr