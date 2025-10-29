Βιάζεσαι και περπατάς γρήγορα; Όχι, στην Μπρατισλάβα όπου το γρήγορο βάδισμα θα γίνει σύντομα παράνομο. Αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε τη Σλοβακία θα πρέπει να γνωρίζεται πως η χώρα αποφάσισε να επιβάλλει όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα για τους πεζούς στα πεζοδρόμια.

Το σλοβακικό κοινοβούλιο ενέκρινε το απόγευμα της Τρίτης μια τροπολογία του νόμου περί κυκλοφορίας που ορίζει ως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στα πεζοδρόμια των αστικών περιοχών τα 6 χιλιόμετρα την ώρα.

Το όριο ισχύει για πεζούς, ποδηλάτες, σκέιτερ και χρήστες σκούτερ και ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι οποίοι επιτρέπεται να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια και έχει ως στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Die Slowakei VERBIETET das Gehen mit mehr als 6 km/h❗️



Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 3,7 mph für Fußgänger in städtischen Gebieten gilt auch für Skater, Roller- und E-Roller-Fahrer sowie Radfahrer.



Wolt, auch bekannt als lokaler DoorDash, jetzt zum Power-Walken? pic.twitter.com/KEbcdcUpC3 — 𝔼𝕀𝔼ℝℕ𝕆ℂ𝕂𝔼ℝ𝕃 ™️ (@Eiernockerln) October 29, 2025

Η μέση ταχύτητα περπατήματος είναι συνήθως 4 με 5 χλμ/ώρα. Ωστόσο, το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς αναφέρει ότι 6,4 χλμ/ώρα θεωρείται «μέτρια ταχύτητα» για άτομο με πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Feeling unsafe in the traffic? 👀



The streets of Bratislava are the place for you, as Slovakia is to introduce a maximum pedestrian speed of 6 kmh. 😶 pic.twitter.com/UhlFmwCLuY — European Students For Liberty (@ESFLiberty) October 29, 2025

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να αποτραπούν τα ατυχήματα που συνέβαιναν κυρίως με ηλεκτρικά πατίνια.

«Ο βασικός στόχος είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, καθώς έχουν αυξηθεί οι συγκρούσεις με οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών», δήλωσε ο συντάκτης της τροποποίησης, Λούμπομιρ Βάζνι, βουλευτής του αριστερού λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, που συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό.

🚶‍♀️ Na Slovensku nově mají nejvyšší povolenou rychlost chůze po chodníku. 6 km/h. Není to výmysl, tamní poslanci tohle fakt schválili. Běda, pokud budete dobíhat #mhd. Jo a prý to vyřeší srážkám lidí s koloběžkami. To jako vážně. pic.twitter.com/nHJ41WU9OV October 29, 2025

Ο βουλευτής πρόσθεσε ότι η αλλαγή θα βοηθήσει στο να αποδεικνύονται οι παραβάσεις, «ιδίως σε περιπτώσεις όπου πρέπει να διαπιστωθεί αντικειμενικά αν κάποιος κινούνταν πιο γρήγορα από ό,τι θεωρείται κατάλληλο σε χώρους που προορίζονται κυρίως για πεζούς».

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλά οι υποστηρικτές του δεν έχουν διευκρινίσει ακόμα πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη.

Takže lidi POZOR na SLOVENSKU maximální rychlost na chodníku 7 km/h takže běda vám jestli budete běhat či jinak porušovat zákon ‼️……..brzo i v Česku tyto skvělé nápady v praxi 👍 pic.twitter.com/i3AHYWpqa9 — Jan Bartek®️ (@JanBartek689148) October 29, 2025

Η τροποποίηση αυτή προκάλεσε κύμα αστείων στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να φάνε πρόστιμο αν τρέξουν για να προλάβουν το λεωφορείο.

