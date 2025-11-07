Τον άγριο καβγά που έστησαν τα μέλη δύο οικογενειών από την Τουρκία στο κέντρο της πόλης Νιούπορτ της Ουαλίας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας με το βίντεο να παρουσιάζεται στην εν εξελίξει δίκη για την υπόθεση.

Στο βίντεο από όσα συνέβησαν τον περασμένο Αύγουστο στο Νιούπορτ φαίνονται άνδρες από τις δύο οικογένειες να χρησιμοποιούν σούβλες από τα καταστήματα κεμπάπ που διατηρούν για να επιτεθούν ο ένας στον άλλο.

Τη συμμετοχή τους στην επίθεση έχουν ομολογήσει οι Τούρκοι Mehmet Aksoy, 52 ετών, Mazhar Aksoy, 40 ετών, Murat Aksoy, 28 ετών, Burak Aksoy, 25 ετών, Savas Sayak, 33 ετών, Yagmur Sayak, 42 ετών, και Firat Sayak, 45 ετών οι οποίοι και καταδικάστηκαν από το δικαστήριο. Στη συμπλοκή συμμετείχε και ένας 17χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου ανηλίκων.

Όπως σημειώνει η Daily Mail η οικογένεια Aksoy είναι ιδιοκτήτρια του Family Kebab στην και η οικογένεια Sayak είναι ιδιοκτήτρια του Antalya Kebab.

Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο η εχθρότητα μεταξύ των δύο οικογενειών αφορούσε «εσωτερικές διαμάχες» μεταξύ ατόμων που είχαν σχέση μαζί τους στην Τουρκία.

Το βίντεο που προβλήθηκε στο δικαστήριο έδειξε ότι η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ο Firat Sayak χτύπησε τον Mehmet Aksoy έξω από το κατάστημα κεμπάπ. Στη συνέχεια ο δεύτερος τηλεφώνησε σε συγγενείς του με αποτέλεσμα η συμπλοκή να πάρει διαστάσεις.

Ως ελαφρυντικό στοιχείο, το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί μετά από παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας στην Ουαλία και της Κουρδικής Λαϊκής Δημοκρατικής Συνέλευσης.

