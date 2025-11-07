Ένα νέο εργαλείο που έχει ως σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση της απάτης τροφίμων και της προσθήκης «παράτυπων συστατικών» στα έτοιμα γεύματα, ανέπτυξαν επιστήμονες στο Αμπερντίν της Σκωτίας.

Το σύστημα MEATiCode, που αναπτύχθηκε στο Ινστιτούτο Rowett Institute του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν, μπορεί να αναγνωρίσει τον τύπο του κρέατος σε έτοιμα, αγορασμένα από καταστήματα γεύματα, καθώς και τη ράτσα του ζώου από το οποίο προέρχεται. Οι δημιουργοί του λένε ότι το MEATiCode θα βοηθήσει στον έλεγχο της αυθεντικότητας των προϊόντων και στην αποτροπή επιμόλυνσης.

Η απάτη τροφίμων – η σκόπιμη αλλοίωση, ψευδής παρουσίαση ή εσφαλμένη επισήμανση ενός προϊόντος – εκτιμάται ότι κοστίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 2 δισ. λίρες ετησίως, σύμφωνα με το BBC News.

Οι δημιουργοί της τεχνολογίας, η οποία είναι σε θέση να αναγνωρίζει πολλαπλά είδη κρέατος σε ένα προϊόν, δήλωσαν ότι είναι η πρώτη του είδους της και θα συμβάλει στην προστασία των καταναλωτών και στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων.

Παραπλανητικές ενδείξεις στο κρέας

Σε γεύματα που αγόρασαν από καταστήματα, οι επιστήμονες ανέλυσαν μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο και αρνί και εντόπισαν δύο περιπτώσεις όπου το κρέας δεν ήταν αυτό που διαφημιζόταν. Σε ένα κεμπάπ δεν βρέθηκε καθόλου από το 14% αρνί που αναγραφόταν. Σε άλλο προϊόν που υποτίθεται ότι περιείχε 60% αρνί και 20% κοτόπουλο, η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε διπλάσια ποσότητα κοτόπουλου από αρνί. Σε 17 άλλα γεύματα, η περιεκτικότητα σε κρέας ήταν όπως διαφημιζόταν.

Η εσφαλμένη επισήμανση προϊόντων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε άτομα που είναι αλλεργικά σε ορισμένα προϊόντα ή που δεν μπορούν να καταναλώσουν συγκεκριμένα είδη κρέατος για θρησκευτικούς λόγους.

Τα δείγματα κρέατος τοποθετούνται στη συσκευή και αναλύονται σε σχέση με μια βάση δεδομένων οκτώ ειδών κρέατος, μέσω της αναγνώρισης μοναδικών πεπτιδίων – μικρών αλυσίδων αμινοξέων – στα τρόφιμα. Έτσι προκύπτει μια σαφής εικόνα για την προέλευση τους. Το σύστημα έχει δείξει ότι μπορεί να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίζει και συγκεκριμένες ράτσες, όπως η Aberdeen Angus.

Μέλι και ουίσκι

Μετά το κρέας, η ερευνητική ομάδα ελπίζει να προχωρήσει στο μέλι – το οποίο θεωρείται από τα προϊόντα με τις περισσότερες περιπτώσεις απάτης. Θα εξετάσει επίσης ουίσκι και θα προσπαθήσει να προσαρμόσει την τεχνική ώστε να ανιχνεύει αλλεργιογόνα όπως ξηρούς καρπούς, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα.

