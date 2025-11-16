Μια απρόσμενη στιγμή έζησαν οι παρευρισκόμενοι σε γαμήλια δεξίωση στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα το Σάββατο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στον χώρο, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη στο ζευγάρι και στους καλεσμένους. Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από συμμετέχοντες ως μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς ο Τραμπ χαιρέτισε τους νεόνυμφους και αντάλλαξε σύντομες κουβέντες με τους παρευρισκόμενους.
Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου και πλησίασε το νεόνυμφο ζευγάρι, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη. Οι καλεσμένοι κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Σε αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με τους παρευρισκόμενους, να χαμογελά και να ποζάρει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους νεόνυμφους.
Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του, ακούγεται να αστειεύεται με το ζευγάρι λέγοντας: «Είναι όμορφο ζευγάρι! Θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση ξενοδοχείου». Το σχόλιο προκάλεσε γέλια και ζεστό κλίμα ανάμεσα στους καλεσμένους, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την απρόσμενη στιγμή ως «κάτι που θα θυμούνται για πάντα».