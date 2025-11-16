Μια απρόσμενη στιγμή έζησαν οι παρευρισκόμενοι σε γαμήλια δεξίωση στο Mar-a-Lago στη Φλόριντα το Σάββατο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στον χώρο, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη στο ζευγάρι και στους καλεσμένους. Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από συμμετέχοντες ως μια αξέχαστη εμπειρία, καθώς ο Τραμπ χαιρέτισε τους νεόνυμφους και αντάλλαξε σύντομες κουβέντες με τους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε από την αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου και πλησίασε το νεόνυμφο ζευγάρι, προκαλώντας ενθουσιασμό και έκπληξη. Οι καλεσμένοι κατέγραψαν τη στιγμή σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία γρήγορα έγιναν viral. Σε αυτά, ο Τραμπ φαίνεται να μιλά με τους παρευρισκόμενους, να χαμογελά και να ποζάρει, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για τους νεόνυμφους.

Last night, at my friend Mike Wilkerson’s wedding at Mar-a-Lago, the President showed up. As he walked in, he pointed right at me and joked, “This is the guy who’s going to get me to heaven…”



I laughed and told him, “I’d really like to talk to you about that… but another… pic.twitter.com/0OoJeTE0cB November 15, 2025

Κατά τη διάρκεια της σύντομης παρουσίας του, ακούγεται να αστειεύεται με το ζευγάρι λέγοντας: «Είναι όμορφο ζευγάρι! Θα χρησιμοποιήσω τη φωτογραφία τους σε διαφήμιση ξενοδοχείου». Το σχόλιο προκάλεσε γέλια και ζεστό κλίμα ανάμεσα στους καλεσμένους, με αρκετούς να χαρακτηρίζουν την απρόσμενη στιγμή ως «κάτι που θα θυμούνται για πάντα».

