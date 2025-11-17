Η Ισπανία προχωρά στην κατασκευή μιας από τις μεγαλύτερες γέφυρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο του νέου αυτοκινητοδρόμου SE-40, έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει καθοριστικά τις οδικές συνδέσεις στη μητροπολιτική περιοχή της Σεβίλλης, πρωτεύουσας της Ανδαλουσίας.

Η νέα γέφυρα, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ισπανία και μία από τις μεγαλύτερες στο ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Το έργο εντάσσεται στο νέο τμήμα του SE-40, συνολικού μήκους 5,069 χιλιομέτρων, που σχεδιάζεται να ενισχύσει σημαντικά τη διασύνδεση των αστικών και προαστιακών ζωνών γύρω από τη Σεβίλλη.

Η υλοποίηση του έργου ανακοινώθηκε από τον υπουργό μεταφορών Oscar Puente, ο οποίος σημείωσε πως η εν λόγω οδογέφυρα θα είναι η μακρύτερη στην Ισπανία και πως ο προϋπολογισμός της είναι 688,11 εκατ. ευρώ.

Προς το παρόν, τον τίτλο αυτό κατέχει η Γέφυρα του Συντάγματος του 1812 (Puente de la Constitución de 1812), που εγκαινιάστηκε το 2015, η οποία έχει μήκος 3.092 μέτρα, διασχίζοντας τον Κόλπο του Κάδιθ και συνδέοντας την πόλη του Κάδιθ με το Puerto Real.

Το τμήμα του SE-40 μεταξύ Dos Hermanas και Coria del Río, δύο πόλεις που βρίσκονται νότια της Σεβίλλης, θα περιλαμβάνει σύμπλεγμα οδογεφυρών συνολικού μήκους 3,5 χιλιομέτρων, μεταξύ των οποίων και καλωδιωτή γέφυρα, της οποίας το κεντρικό άνοιγμα θα διασχίζει τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ χωρίς στηρίγματα εντός της κοίτης του ποταμού.

Η γέφυρα θα διαθέτει ελάχιστη κάθετη απόσταση από τη στάθμη του νερού 70,80 μέτρων, επιτρέποντας έτσι τη διέλευση μεγάλων πλοίων. Η ολοκλήρωσή της θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της συμφόρησης που παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο SE-30, ένα από τους πιο επιβαρυμένους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με προβλέψεις του υπουργείου, η νέα γέφυρα θα εξυπηρετεί περισσότερα από 2.800 οχήματα την ημέρα, προσφέροντας άνετη και ασφαλή διέλευση πάνω από τον ποταμό.

Η έναρξη των εργασιών έχει προγραμματιστεί για το 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Η γέφυρα θα διαθέτει τέσσερις λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και έναν ευρύ πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο δύο κατευθύνσεων, με το συνολικό πλάτος της να αγγίζει τα 42 μέτρα.

carandmotor.gr