Ένα μοναδικό σκηνικό κατέγραψε η κάμερα του Κύπριου tik toker Bora Markovits.

Όπως θα δείτε στο βίντεο και τη φωτογραφία που ακολουθούν, δύο αρσενικά αγρινά εντοπίστηκαν μπλεγμένα μεταξύ τους μετά από μια σφοδρή αναμέτρηση, η οποία φαίνεται πως έφτασε μέχρι τέλους, στην περιοχή του Τροόδους.

Τα αγρινά, το εμβληματικό ενδημικό θηλαστικό της Κύπρου, συχνά συγκρούονται μεταξύ τους κατά την περίοδο αναπαραγωγής για την κυριαρχία και την προσέλκυση θηλυκών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι μάχες αυτές μπορεί να καταλήξουν σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θανάσιμο εγκλωβισμό, όπως φαίνεται να συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Η εικόνα, πέρα από τη σκληρότητα της φύσης, αναδεικνύει και τη δύναμη των ζώων αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Δείτε την εικόνα