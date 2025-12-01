Σάλος ξέσπασε με σκηνή της Γέννησης, η οποία που παρουσιάστηκε φέτος στην μεσαιωνική και εμβληματική Γκραν Πλας των Βρυξελλών, καθώς η παραδοσιακή ξύλινη κατασκευή αντικαταστάθηκε από μια υφασμάτινη εγκατάσταση με φιγούρες χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου.
Η σύγχρονη δημιουργία, με τίτλο «Τα Υφάσματα της Γέννησης»(«Les Étoffes de la Nativité») και κόστος περίπου 60.000 ευρώ, σχεδιάστηκε από την διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Βικτόρια-Μαρία Γκάγιερ και αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές του φετινού προγράμματος «Winter Wonders».
Η επιλογή να παρουσιαστούν η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι τρεις μάγοι και ακόμη και το μωρό Ιησούς χωρίς πρόσωπα βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Η δημιουργός εξηγεί ότι πρόκειται για συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο, «ένας συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων του δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».
Όμως για πολλούς επισκέπτες και χρήστες των social media, η απουσία χαρακτηριστικών θεωρείται υπερβολικός εκμοντερνισμός και απομάκρυνση από την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα. Στα κοινωνικά δίκτυα η νέα σκηνή χαρακτηρίζεται «ψευδο-φάτνη» και «αστείο», ενώ αρκετοί θυμούνται παλαιότερες αμφιλεγόμενες αποφάσεις της πόλης για τις γιορτινές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό φορέα RTBF, η φιγούρα του μωρού Ιησού βανδαλίστηκε και ο δράστης έφυγε τρέχοντας με το κεφάλι. Σύμφωνα με εκπροσώπους του δήμου η μπάλα από ύφασμα που χρησίμευε ως το κεφάλι του Ιησού, κλάπηκε και προχωρούν στην αντικατάστασή του.
Η ένταση ανάγκασε τον δήμαρχο Φιλίπ Κλόουζ και τον Μπενουά Λομπέ, τον ιερέα του Καθεδρικού Ναού και μέλος της επιτροπής επιλογής, να παρέμβουν δημόσια. Και οι δύο επιμένουν ότι η χριστιανική ουσία της σκηνής παραμένει, ενώ η προηγούμενη κατασκευή είχε φθαρεί και έπρεπε να αντικατασταθεί. Η ηγεσία της πόλης και η εκκλησία, όπως τονίζουν, ενέκριναν από κοινού το έργο, θέλοντας να δώσουν μια πιο σύγχρονη, λιγότερο παραδοσιακή εκδοχή της Γέννησης.
Παρά τον θόρυβο, η νέα σκηνή της Γέννησης φαίνεται πως θα αποκτήσει μόνιμη παρουσία, καθώς το αρχικό τριετές συμβόλαιο της δημιουργού επεκτάθηκε ώστε η υφασμάτινη εγκατάσταση να παραμείνει για οκτώ χρόνια στα «Winter Wonders».