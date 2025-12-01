Σάλος ξέσπασε με σκηνή της Γέννησης, η οποία που παρουσιάστηκε φέτος στην μεσαιωνική και εμβληματική Γκραν Πλας των Βρυξελλών, καθώς η παραδοσιακή ξύλινη κατασκευή αντικαταστάθηκε από μια υφασμάτινη εγκατάσταση με φιγούρες χωρίς χαρακτηριστικά προσώπου.

The nativity scene in Brussels is faceless to make it more inclusive and avoid offending Muslims. ABOMINABLE. pic.twitter.com/1tvgUVykn8 November 30, 2025

Η σύγχρονη δημιουργία, με τίτλο «Τα Υφάσματα της Γέννησης»(«Les Étoffes de la Nativité») και κόστος περίπου 60.000 ευρώ, σχεδιάστηκε από την διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Βικτόρια-Μαρία Γκάγιερ και αποτελεί μία από τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές του φετινού προγράμματος «Winter Wonders».

Η επιλογή να παρουσιαστούν η Μαρία, ο Ιωσήφ, οι τρεις μάγοι και ακόμη και το μωρό Ιησούς χωρίς πρόσωπα βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπαράθεσης. Η δημιουργός εξηγεί ότι πρόκειται για συνειδητό καλλιτεχνικό σχόλιο, «ένας συμπεριληπτικός συνδυασμός όλων των τόνων του δέρματος, ώστε ο καθένας να μπορεί να δει τον εαυτό του να αντανακλάται σε αυτές τις μορφές».

Όμως για πολλούς επισκέπτες και χρήστες των social media, η απουσία χαρακτηριστικών θεωρείται υπερβολικός εκμοντερνισμός και απομάκρυνση από την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη εικόνα. Στα κοινωνικά δίκτυα η νέα σκηνή χαρακτηρίζεται «ψευδο-φάτνη» και «αστείο», ενώ αρκετοί θυμούνται παλαιότερες αμφιλεγόμενες αποφάσεις της πόλης για τις γιορτινές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό φορέα RTBF, η φιγούρα του μωρού Ιησού βανδαλίστηκε και ο δράστης έφυγε τρέχοντας με το κεφάλι. Σύμφωνα με εκπροσώπους του δήμου η μπάλα από ύφασμα που χρησίμευε ως το κεφάλι του Ιησού, κλάπηκε και προχωρούν στην αντικατάστασή του.

Η ένταση ανάγκασε τον δήμαρχο Φιλίπ Κλόουζ και τον Μπενουά Λομπέ, τον ιερέα του Καθεδρικού Ναού και μέλος της επιτροπής επιλογής, να παρέμβουν δημόσια. Και οι δύο επιμένουν ότι η χριστιανική ουσία της σκηνής παραμένει, ενώ η προηγούμενη κατασκευή είχε φθαρεί και έπρεπε να αντικατασταθεί. Η ηγεσία της πόλης και η εκκλησία, όπως τονίζουν, ενέκριναν από κοινού το έργο, θέλοντας να δώσουν μια πιο σύγχρονη, λιγότερο παραδοσιακή εκδοχή της Γέννησης.

Παρά τον θόρυβο, η νέα σκηνή της Γέννησης φαίνεται πως θα αποκτήσει μόνιμη παρουσία, καθώς το αρχικό τριετές συμβόλαιο της δημιουργού επεκτάθηκε ώστε η υφασμάτινη εγκατάσταση να παραμείνει για οκτώ χρόνια στα «Winter Wonders».

