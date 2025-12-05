Ένα παιδί-θαύμα από την Ινδία κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στο σκάκι, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που απέκτησε επίσημη βαθμολογία FIDE στην ηλικία των μόλις τριών ετών, επτά μηνών και 20 ημερών. Η επίδοση καταγράφεται ως η μικρότερη ηλικία στην οποία έχει αποδοθεί βαθμολογία σε παίκτη, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ταλέντο του παιδιού και την ταχύτατη πρόοδό του στο άθλημα.
Ο Σαργουάγια Σινγκ Κουσβάχα κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ ενός άλλου συμπατριώτη του – ιδιοφυίας στο σκάκι, του Ανίς Σαρκάρ, που ήταν τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών όταν απέκτησε επίσημη βαθμολογία Fide τον Νοέμβριο του 2024.
Διεθνής αναγνώριση του τρίχρονου σκακιστή
Ο Κουσβάχα, που πηγαίνει ακόμη στο νηπιαγωγείο στην πολιτεία Μάντια Πραντές της Ινδίας, έχει βαθμολογία 1.572 στο rapid (γρήγορο σκάκι).
Για να αποκτήσει κανείς επίσημη βαθμολογία από τη Fide, τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία, πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον έναν παίκτη με βαθμολογία Fide. Η βαθμολογία είναι ένας δείκτης που μετρά την επιδεξιότητα ενός σκακιστή βάσει των επιδόσεών του και δεν ταυτίζεται με την κατάταξη. Ο Μάγκνους Κάρλσεν, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο γρήγορο σκάκι, έχει βαθμολογία 2.824.
«Είναι ζήτημα μεγάλης υπερηφάνειας και τιμής για εμάς ότι ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο που αποκτά βαθμολογία FIDE», δήλωσε ο πατέρας του Κουσβάχα, στο ινδικό ειδησεογραφικό δίκτυο ETV Bharat. «Θέλουμε να γίνει γκραν μετρ».
Ο τρίχρονος σκακιστής νίκησε τρεις βαθμολογημένους παίκτες σε διοργανώσεις στην πολιτεία του και σε άλλες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι το ρεκόρ του.
Η Ινδία αποτελεί «φυτώριο» γκραν μετρ και έχει αναδείξει κορυφαίους αστέρες στο σκάκι, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου παγκόσμιου πρωταθλητή Γκουκές Ντομαράτζου και του πεντάκις κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Βισουαναθάν Ανάντ.