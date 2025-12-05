Ένα παιδί-θαύμα από την Ινδία κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στο σκάκι, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης που απέκτησε επίσημη βαθμολογία FIDE στην ηλικία των μόλις τριών ετών, επτά μηνών και 20 ημερών. Η επίδοση καταγράφεται ως η μικρότερη ηλικία στην οποία έχει αποδοθεί βαθμολογία σε παίκτη, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό ταλέντο του παιδιού και την ταχύτατη πρόοδό του στο άθλημα.

Ο Σαργουάγια Σινγκ Κουσβάχα κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ ενός άλλου συμπατριώτη του – ιδιοφυίας στο σκάκι, του Ανίς Σαρκάρ, που ήταν τριών ετών, οκτώ μηνών και 19 ημερών όταν απέκτησε επίσημη βαθμολογία Fide τον Νοέμβριο του 2024.

Διεθνής αναγνώριση του τρίχρονου σκακιστή

Ο Κουσβάχα, που πηγαίνει ακόμη στο νηπιαγωγείο στην πολιτεία Μάντια Πραντές της Ινδίας, έχει βαθμολογία 1.572 στο rapid (γρήγορο σκάκι).

Congratulations to Sarvagya Singh Kushwaha 🇮🇳 for becoming the World's Youngest Fide Rapid Rated Player!



Sarvagya was born in 2022 😳

He creates history by becoming a FIDE rated player at “3 years, 7 months and 20 days”😍

Incredible! 🙌🏻 pic.twitter.com/VqS49Au3uK — Rakesh Kulkarni (@itherocky) December 1, 2025

Για να αποκτήσει κανείς επίσημη βαθμολογία από τη Fide, τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία, πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον έναν παίκτη με βαθμολογία Fide. Η βαθμολογία είναι ένας δείκτης που μετρά την επιδεξιότητα ενός σκακιστή βάσει των επιδόσεών του και δεν ταυτίζεται με την κατάταξη. Ο Μάγκνους Κάρλσεν, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο γρήγορο σκάκι, έχει βαθμολογία 2.824.

«Είναι ζήτημα μεγάλης υπερηφάνειας και τιμής για εμάς ότι ο γιος μας έγινε ο νεότερος σκακιστής στον κόσμο που αποκτά βαθμολογία FIDE», δήλωσε ο πατέρας του Κουσβάχα, στο ινδικό ειδησεογραφικό δίκτυο ETV Bharat. «Θέλουμε να γίνει γκραν μετρ».

Ο τρίχρονος σκακιστής νίκησε τρεις βαθμολογημένους παίκτες σε διοργανώσεις στην πολιτεία του και σε άλλες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι το ρεκόρ του.

Η Ινδία αποτελεί «φυτώριο» γκραν μετρ και έχει αναδείξει κορυφαίους αστέρες στο σκάκι, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου παγκόσμιου πρωταθλητή Γκουκές Ντομαράτζου και του πεντάκις κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Βισουαναθάν Ανάντ.

iefimerida.gr