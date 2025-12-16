Το πρώτο χιόνι έπεσε στη Νέα Υόρκη, μετατρέποντας την αμερικανική μητρόπολη σε μια πραγματική Winter Wonderland.

Οι βορειοανατολικές Πολιτείες των ΗΠΑ γνώρισαν έντονες χιονοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μετατρέποντας τις πόλεις σε ένα παραμυθένιο χειμωνιάτικο τοπίο, ωστόσο το συσσωρευμένο χιόνι προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως στη Νέα Υόρκη.

Η πρώτη μεγάλη χιονόπτωση της σεζόν οδήγησε πολλούς να μοιραστούν βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από το χιονισμένο Central Park.

Glorious snowy scenes throughout Central Park today, as #NYC welcomes its first big #snow of the season (pics: beautiful Bow Bridge, the Pond at 59th Street, Bethesda Fountain/Angel of the Waters, the Lake.) #NewYork #NewYorkCity #CentralPark pic.twitter.com/ufzd4tnxXD — Inga Sarda-Sorensen (@isardasorensen) December 15, 2025

«Χιόνισε, χιόνισε, χιόνισε! Το Central Park υποδέχθηκε επιτέλους την πρώτη μετρήσιμη χιονόπτωση της σεζόν! Απολαύστε αυτά τα μαγικά στιγμιότυπα του πάρκου σήμερα το πρωί. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα μέλη του προσωπικού της #CentralParkConservancy που καθαρίζουν τα μονοπάτια και κρατούν το Πάρκο ασφαλές», ανέφερε ανάρτηση στο X.

Let it snow, let it snow, let it snow! ❄️



Central Park finally welcomed the first measurable snowfall of the season! Enjoy these magical shots of the Park this morning.



Huge shout out to all the #CentralParkConservancy staff members clearing pathways and keeping the Park safe. pic.twitter.com/cjJwQB7es5 — Central Park (@CentralParkNYC) December 14, 2025

Το βίντεο περιλαμβάνει πανοραμικές λήψεις από τις λίμνες του Central Park, ανθρώπους που απολαμβάνουν τη χιονόπτωση, καθώς και εργαζόμενους του πάρκου να καθαρίζουν τα μονοπάτια ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των επισκεπτών. Πρόκειται για ένα ατμοσφαιρικό βίντεο που αναδεικνύει τη γοητεία του φρέσκου χιονιού πάνω σε εμβληματικά τοπόσημα του «Μεγάλου Μήλου».

Επικαλούμενη την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η πόλη κατέγραψε τόσο έντονη χιονόπτωση τόσο νωρίς για πρώτη φορά από το 2018.

Σύμφωνα με το ABC Eyewitness News, το χιόνι άρχισε να πέφτει αργά το βράδυ του Σαββάτου και συνεχίστηκε μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Η πρώτη εκτεταμένη χιονόπτωση της σεζόν έκανε τους δρόμους ολισθηρούς, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση, αν και αργότερα οι συνθήκες βελτιώθηκαν. Παράλληλα, προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη.

Η χιονόπτωση έκανε τους Νεοϋορκέζους να βγουν στους δρόμους για να απολαύσουν το μαγικό τοπίο, με τα παιδιά να παίζουν στο χιόνι, σκυλιά να τρέχουν αλλά και μεγάλους να βγάζουν φωτογραφίες, αποτυπώνοντας την ομορφιά του λευκού τοπίου.

Βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν δέντρα σκεπασμένα με χιόνι, μονοπάτια ντυμένα στα λευκά και γαλήνιους ανοιχτούς χώρους, χαρίζοντας στο εμβληματικό πάρκο μια μαγική, σχεδόν παραμυθένια όψη.

Δείτε φωτογραφίες από το χιόνι που κάλυψε τη Νέα Υόρκη: