Ο διάσημος βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας Αντρέ Ριέ παρουσίασε πρόσφατα την καθιερωμένη ετήσια συναυλία του στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας, με την ατμόσφαιρα να είναι έντονα χριστουγεννιάτικη.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της βραδιάς ήταν η εκτέλεση των ελληνικών χριστουγεννιάτικων καλάντων, τα οποία ερμήνευσε η Ελληνίδα σοπράνο Χριστίνα Πέτρου.

Στον πρόλογό του, ο Ριέ αναφέρθηκε στα ελληνικά έθιμα, λέγοντας ότι τα παιδιά στην Ελλάδα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τα κάλαντα και παίρνοντας γλυκά.

«Ευτυχώς έχω μια Ελληνίδα τραγουδίστρια στην χορωδία μου που της αρέσουν πολύ τα γλυκά», ανέφερε με χιούμορ ο Αντρέ Ριέ.

H Χριστίνα Πέτρου πλαισιώθηκε και από τους Χάρη Λάουρισεν και Πάνο Δημάκη, που την συνόδευσαν με μπουζούκια, προσφέροντας μια μοναδική ελληνική νότα στην παράσταση, ενώ στη συναυλία συμμετείχαν συνολικά 400 μουσικοί πνευστών

Το σχετικό βίντεο έγινε viral στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές.

ertnews.gr