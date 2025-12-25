Η 9χρονη Ουκρανή αθλήτρια Oleksandra Paskal, η οποία έχασε το πόδι της έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση τον Μάιο του 2022, συγκίνησε και ενέπνευσε, κατακτώντας διάκριση στο πανουκρανικό τουρνουά ρυθμικής γυμναστικής Rizatdinova Cup 2025.

Παρά το βαρύ τραύμα και τις δυσκολίες που ακολούθησαν, δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της. Με επιμονή, δύναμη ψυχής και αγάπη για τη ρυθμική γυμναστική, επέστρεψε στον αθλητισμό και ανέβηκε στο βάθρο, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας πως η θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αδιανόητες αντιξοότητες.

Σε ανακοίνωση της η διοργανώτρια αρχή του τουρνουά αναφέρει: «Έχει ήδη γίνει το αληθινό πρόσωπο του πανουκρανικού τουρνουά @rizatdinova_cup. Αυτό το μικρό και τόσο τρυφερό κορίτσι έδειξε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνουν πραγματικά το θάρρος και η δύναμη. Για εμάς είναι μεγάλη τιμή και χαρά που η Σάσα συμμετέχει στο τουρνουά μας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γονείς της Oleksandra, αλλά και στους προπονητές της @inga_kovalchuk, που ανέθρεψαν έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο — ένα πρότυπο έμπνευσης τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. @paskals2016, σε αγαπάμε πολύ και σε περιμένουμε ξανά του χρόνου».

Η πρώτη διάκριση έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό της

Η μικρή αθλήτρια επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με πρόσθετο μέλος λίγο καιρό μετά τον τραυματισμό της και μάλιστα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο.

Η ρωσική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Μαΐου 2022, όταν πύραυλος έπληξε κέντρο αναψυχής στην περιοχή Bilhorod-Dnistrovskyi της περιφέρειας Οδησσού. Η Oleksandra βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου, υπέστη σοβαρά τραύματα και παρέμεινε σε τεχνητό κώμα για 15 ημέρες.

«Είχε ανοιχτό κάταγμα στο χέρι, τέσσερα σπασμένα πλευρά, σοβαρούς μώλωπες στο κεφάλι και της έλειπε το μικρό δάχτυλο. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι η πλάκα συνέθλιψε το πόδι της. Στο νοσοκομείο, η Σάσα μεταφέρθηκε αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πέρασε 15 μέρες σε κώμα. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες όλων των γιατρών, δεν κατάφεραν να σώσουν το ποδαράκι της και χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί. Έτσι ξεκίνησε το μακρύ μας ταξίδι προς την αποκατάσταση», είχε δηλώσει η μητέρα της σε ουκρανικό μέσο.

«Είναι πραγματικά ένα θαύμα που επιβιώσαμε», λέει η Mariia. «Η έκρηξη ήταν τόσο έντονη που αρχικά δεν συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Όταν συνήλθα, είδα τη Σάσα παγιδευμένη κάτω από μια πλάκα από μπετόν. Άρχισα να φωνάζω για βοήθεια. Οι γείτονες έσπευσαν να τη βοηθήσουν: βρήκαν ξύλα για να στηρίξουν τα συντρίμμια και μαζί καταφέραμε να απελευθερώσουμε την κόρη μου από την παγίδα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία».

Έπειτα από πολλούς μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, η μικρή μεταφέρθηκε στην Αυστρία, όπου ξεκίνησε εντατική αποθεραπεία και έμαθε να περπατά με τη βοήθεια προσθετικού μέλους.

Λιγότερο από δύο μήνες αργότερα, κατάφερε να περπατήσει ξανά. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο, ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά. Έπρεπε να ξεπεράσει τους πόνους, να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα και να αποδεχτεί ξανά τον εαυτό της.

Ωστόσο, η αποφασιστικότητα της Σάσα (όπως τη φωνάζουν) να επιστρέψει στο στρώμα της ρυθμικής γυμναστικής έγιναν η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμή της. Μόλις κέρδισε αυτοπεποίθηση με το προσθετικό μέλος, ξεκίνησε τις προπονήσεις της στη ρυθμική γυμναστική.

Τον Μάρτιο του 2023 επέστρεψε στις προπονήσεις. Προπονήθηκε σκληρά, ακόμα και σε καταφύγια – όπως και άλλα κορίτσια στην εμπόλεμη Ουκρανία. Λίγο αργότερα, κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο σε αγώνα ρυθμικής γυμναστικής.

Η Ολυμπιονίκης της Ουκρανίας Anna Rizatdinova έγραφε συγκινημένη στο Instagram τότε: «Έχεις όλη τη δύναμη, όλη τη θέληση και όλο τον εσωτερικό μας κόσμο. Είναι αδύνατο να μη νιώθουμε περηφάνια για σένα. Και μόνο αυτή η συμμετοχή, και μόνο αυτή η νίκη, αξίζουν όσο όλα τα ολυμπιακά μας μετάλλια στα χρόνια της ανεξαρτησίας… Σε ευχαριστούμε που μας εμπνέεις και μας μαθαίνεις να χαιρόμαστε κάθε μέρα, κάθε νίκη».

marieclaire.gr