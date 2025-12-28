Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννης Αντετοκούνμπο παραλίγο να οδηγήσει σε επεισόδιο στο φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο και ολοκλήρωσε τη φάση με κάρφωμα ανεμόμυλο, τη στιγμή που ο αγώνας έφτανε στο τέλος του και το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί, με τους Μπακς να εξασφαλίζουν τη νίκη.

Κίνηση που δεν άρεσε στους Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο εξηγήσεις, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.

Οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερη έκταση.