Η ζωή ενός πιγκουίνου σε… πρώτο πρόσωπο. Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Βερνάντσκι στην Ανταρκτική μόλις δημοσίευσαν απίστευτο υποβρύχιο υλικό — που… «γυρίστηκε» από έναν πιγκουίνο.

Χρησιμοποιώντας ένα GPS tracker και μια μικροσκοπική κάμερα στερεωμένη στην πλάτη του, κατέγραψαν πώς αυτοί οι πιγκουίνοι βουτούν, κυνηγούν κριλ, και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό σαν πουλιά εν πτήσει.

Ukrainian scientists from the Vernadsky Research Base in Antarctica just released incredible underwater footage — filmed by a penguin.



Using a GPS tracker and a tiny camera safely attached to its back, they captured how these subantarctic penguins dive, hunt krill, release air… pic.twitter.com/4O3G9K1Ozr December 28, 2025

Το βίντεο είναι απολύτως αληθινό, με τους πιγκουίνους να κινούνται με εξαιρετική ταχύτητα υποβρυχίως.

Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.

Πηγή: skai.gr