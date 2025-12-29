Η ζωή ενός πιγκουίνου σε… πρώτο πρόσωπο. Ουκρανοί επιστήμονες από την Ερευνητική Βάση Βερνάντσκι στην Ανταρκτική μόλις δημοσίευσαν απίστευτο υποβρύχιο υλικό — που… «γυρίστηκε» από έναν πιγκουίνο.

Χρησιμοποιώντας ένα GPS tracker και μια μικροσκοπική κάμερα στερεωμένη στην πλάτη του, κατέγραψαν πώς αυτοί οι πιγκουίνοι βουτούν, κυνηγούν κριλ, και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό σαν πουλιά εν πτήσει.

Το βίντεο είναι απολύτως αληθινό, με τους πιγκουίνους να κινούνται με εξαιρετική ταχύτητα υποβρυχίως.

Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.

Πηγή: skai.gr