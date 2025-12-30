Βρέθηκε η γηραιότερη γάτα του κόσμου που έκλεισε χθες 30 χρόνια ζωής.

Η Flossie γεννήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1995, πράγμα που σημαίνει ότι με «ανθρώπινη» ηλικία θα ήταν περίπου 140-150 ετών.

Είναι από καιρό καταχωρημένη στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για την εξαιρετική μακροζωία της. Παρά την προχωρημένη της ηλικία, η Flossie παραμένει ενεργητική. Ξυπνάει νωρίς για πρωινό και μετά περνάει την ημέρα της κοιμώμενη και παίζοντας.

🥳 Meet Flossie — the oldest living cat on the planet turns 30 today



Flossie was born on 29 December 1995 — which makes her roughly 140–150 human years old in cat-to-human age conversion.



She has long been listed in the Guinness World Records for her exceptional longevity.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe — NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2025

Η γηραιότερη γάτα στον κόσμο είναι 30 ετών

Η Flossie έζησε με τον πρώτο της ιδιοκτήτη για δέκα χρόνια μέχρι το θάνατό του και στη συνέχεια την υιοθέτησε η αδελφή του πρώτου ιδιοκτήτη. Έζησε με τον δεύτερο ιδιοκτήτη της για άλλα 14 χρόνια, μέχρι και το θάνατό του.

Σήμερα, η Flossie ζει στο Orpington της Αγγλίας με την τρέχουσα ιδιοκτήτριά της, Victoria Green.

Μιλώντας πέρυσι στον Guardian η ιδιοκτήτριά της αποκάλυψε ότι της αγόρασε και μια μικρή σκάλα για να ανεβαίνει στον καναπέ.

«Νομίζω ότι έζησε τόσο πολύ κυρίως χάρη στην τύχη και επειδή την αγαπούσαν οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες της. Τώρα ακολουθεί μια ειδική διατροφή, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δραστήρια – όσο δραστήρια μπορεί να είναι στην ηλικία της. Της αγόρασα μια μικρή σκάλα για να ανεβαίνει στον καναπέ, αλλά δεν την έχει χρησιμοποιήσει καθόλου. Εξακολουθεί να πηδάει παντού».

