Σκηνές που θύμισαν Δαβίδ εναντίον Γολιάθ εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια επισκεπτών σε ζωολογικό κήπο της Βρότσλαβ, στην Πολωνία, όταν ένα μικρό ελάφι βάρους μόλις 13 κιλών βρέθηκε αντιμέτωπο με έναν ενήλικο ρινόκερο.

Το μικρό ελαφάκι βάρους 13 κιλών, ήθελε να εμποδίσει τον 1,5 τόνου ρινόκερο να περάσει από μπροστά του και με… περίσσιο θάρρος έβαλε μπροστά το κεφάλι του και απείλησε τον «αντίπαλό του».

Ο ρινόκερος προσπάθησε να ξεπεράσει αυτό το… δύσκολο εμπόδιο πηγαίνοντας αριστερά και δεξιά καθώς δεν ήθελε να το κάνει κακό. Προσπάθησε να το τρομάξει και να φύγει κάνοντας κίνηση προς το μέρος του, αλλά το ατρόμητο ελαφάκι επέμεινε και στο τέλος νίκησε καθώς ο ρινόκερος απομακρύνθηκε.

Δείτε το βίντεο:

🦌 🦏 Tiny 13kg deer takes on 1.7-tonne rhino at Wroclaw Zoo



A case of David vs Goliath at Wroclaw Zoo, as a tiny 13kg deer takes on a nearly two-tonne rhinoceros and appears to come out of the clash on top. pic.twitter.com/aKFpwP8VJd — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2026

Πηγή: iefimerida.gr