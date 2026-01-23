Σε φυλάκιση καταδικάστηκαν στο Καζακστάν τρείς φίλαθλοι από το Βέλγιο επειδή εμφανίστηκαν στις εξέδρες αγώνα του Champions League στην Αστάνα με μαγιό αλά Μπόρατ (σ.σ. ο κινηματογραφικός ήρωας που υποδύθηκε ο Σάσα Μπάρον Κοέν).

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από κανάλια στο Καζακαστάν φαίνονται οι τρεις Βέλγοι να φορούν τα χαρακτηριστικά πράσινα μαγιό του κινηματογραφικού Μπόρατ στον αγώνα της Καϊράτ Αλμάτι με την Κλαμπ Μπριζ.

Σύμφωνα με δικαστήριο στην Αστάνα οι τρεις Βέλγοι καταδικάστηκαν σε πέντε ημέρες φυλάκιση για παραβίαση της δημόσιας τάξης.

«Ενώ ήταν μεθυσμένοι στις κερκίδες του σταδίου Astana Arena, οι S., D. και N. έβγαλαν τα ρούχα τους, έμειναν με τα εσώρουχά τους και φώναζαν για να τραβήξουν την προσοχή, διαταράσσοντας έτσι τη δημόσια τάξη», ανέφερε το δικαστήριο.

Φίλος των τριών Βέλγων περιέγραψε ότι αστυνομικοί τους απομάκρυναν από τις κερκίδες και τους μετέφεραν σε αστυνομικό τμήμα. «Το έκαναν για πλάκα, αλλά η αστυνομία το θεώρησε προσβολή», δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, τα αστεία που σχετίζονται με τον «Μπόρατ» σπάνια εκτιμώνται στο Καζακστάν, το οποίο εδώ και χρόνια προσπαθεί να καταπολεμήσει την εικόνα της χώρας που παρουσιάστηκε στην κωμωδία του 2006.

