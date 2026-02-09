H γκάφα των αρχών που κάνει το γύρο του κόσμου κρύβει πίσω της ένα παράξενo «τέχνασμα» που χρησιμοποίησε οδηγός προκειμένου να αποφύγει το πρόστιμο της Τροχαίας.﻿

Το αδιανόητο αυτό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Tourcoing της Βόρειας Γαλλίας, όταν ένα ραντάρ ταχύτητας εντόπισε ένα όχημα να κινείται με ταχύτητα άνω του επιτρεπόμενου όριο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στη συνήθη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, αποστέλλοντας τη σχετική κλήση στον φερόμενο ως οδηγό.

Κατά τη διάρκεια μεταγενέστερου ελέγχου, ωστόσο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι το πρόσωπο στο οποίο είχε αποδοθεί η παράβαση είχε αποβιώσει εδώ και αρκετά χρόνια, γεγονός που καθιστούσε προφανώς αδύνατη τη συμμετοχή του στο συμβάν.

Όπως αποδείχθηκε, πίσω από την υποτιθέμενη «παρεξήγηση» βρισκόταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος. Στην προσπάθειά του να αποφύγει το πρόστιμο, δήλωσε στην αστυνομία ότι είχε δανείσει το αυτοκίνητό του σε άλλο άτομο, αναφέροντας αυθαίρετα ένα όνομα που του ήρθε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό κατά τη συνομιλία του με τις αρχές.

Ωστόσο, για κακή του τύχη, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν βρισκόταν πλέον εν ζωή, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να ανακαλύψουν εύκολο το «κόλπο» που ο οδηγός σκέφτηκε για να γλιτώσει το πρόστιμο.

Σύμφωνα με γαλλικές πήγες, μάλιστα, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αφού αρκετοί οδηγοί στη Γαλλία επιχειρούν να αμφισβητήσουν παραβάσεις που καταγράφονται μέσω ραντάρ, δηλώνοντας ότι το όχημα οδηγούταν από άλλο πρόσωπο, ελπίζοντας σε απαλλαγή μέσω δικαστικών διαδικασιών και αλληλοκατηγοριών με τον «υποτιθέμενο» οδηγό.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ατυχής, αφού οι αρχές, αφού βεβαιώσαν την κλήση, διαπίστωσαν ότι το σενάριο αυτό είναι αδύνατον, προχωρώντας την διαδικασία από εκεί και πέρα δικαστικά.

Μάλιστα, η στάση του οδηγού στο δικαστήριο ήταν ακόμα πιο ενοχοποιητική και επιβάρυνε περαιτέρω τη θέση του, αφού όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί ανέφερε ως οδηγό έναν νεκρό, άγνωστο σε αυτό πρόσωπο, ισχυρίστηκε ότι κατά την συνομιλία του με την αστυνομία βρισκόταν σε σύγχυση, δεν θυμόταν τι ακριβώς σκεφτόταν και επικαλέστηκε μέχρι και…στιγμιαία αμνησία.

Κατά την τελική απόφαση, ο ανακριτής απέρριψε άμεσα τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας ότι επρόκειτο για εσκεμμένη προσπάθεια παραπλάνησης των αρχών και μετακύλισης της ευθύνης σε τρίτο πρόσωπο. Ως αποτέλεσμα, το δικαστήριο όχι μόνο διατήρησε το αρχικό πρόστιμο για την υπέρβαση ταχύτητας, αλλά το αύξησε σημαντικά και πέρασε την υπόθεση στις διατάξεις του ποινικού δικαίου.

Ειδικότερα, ενώ το αρχικό πρόστιμο για μικρές υπερβάσεις ορίου ταχύτητας στη Γαλλία κυμαίνεται από 70 έως 135 ευρώ, ο οδηγός κλήθηκε τελικά να καταβάλει 500 ευρώ, λόγω της απόπειρας εξαπάτησης των αρχών.

Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Τροχαία βεβαιώνει πρόστιμο σε νεκρό οδηγό, αφού έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους περιστατικά.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ενός πρώην δικαστή στην Αυστραλία, ο οποίος επιχείρησε να αποφύγει πρόστιμο 77 δολαρίων δηλώνοντας ότι το όχημα οδηγούσε φίλη του, η οποία είχε αποβιώσει τρία χρόνια πριν από την παράβαση.

Τέλος, ακόμη πιο πρόχειρη αποδείχθηκε μια αντίστοιχη απόπειρα το 2018, όταν ένας τουρίστας στο Παρίσι επιχείρησε να μεταφέρει την ευθύνη τροχαίας παράβασης σε έναν υποτιθέμενο Γάλλο οδηγό, ο οποίος δεν υπήρχε καν στα κρατικά μητρώα, με το δικαστήριο να κρίνει την ενέργεια ως απόπειρα παρακώλυσης της δικαιοσύνης και να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

